Дело о строительном картеле: применены штрафы на сумму более 4,4 млн евро

На основании информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и дополнительных доказательств, полученных в ходе расследования, СК выявил в деятельности дорожно-строительных компаний нарушения требований закона о конкуренции и Договора о функционировании Европейского союза в сфере конкуренции.

Более подробно о своем решении СК расскажет на пресс-конференции в среду, 14 июня, в 10:00, в которой примут участие председатель совета Юрис Гайкис и директор департамента запрещенных соглашений СК Иева Шмите.

Пресс-конференция состоится в помещениях Министерства экономики в Риге, на улице Бривибас, 55.

KNAB проводил обыски по этому делу осенью 2019 года. У бюро были подозрения, что в 2017 и 2018 годах должностное лицо Latvijas Valsts ceļi предоставляло другим лицам - потенциальным участникам закупок - информацию о планируемых предприятием закупках в сфере ремонта и обновления дорог. В то время по делу были задержаны два человека.

В свою очередь передача Nekā personīgā на телеканале TV3 в сентябре 2021 года сообщила, что в постановлении об обыске, выданном судом Видземского предместья Риги, было указано, что дорожные строители могли обмениваться коммерчески чувствительной информацией и согласовывать условия участия в закупках, организованных Latvijas Valsts ceļi и департаментом сообщения Рижской думы.