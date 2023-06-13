Ушаков обратился в прокуратуру против мэра Риги Стакиса и прокурора Зелчса

Депутат Европейского парламента (ЕП), бывший мэр Риги Нил Ушаков обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на действующего председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса и прокурора Монвида Зелчса.
Ушаков обвиняет Стакиса в даче ложных показаний, фальсификации бухгалтерских документов, а Зелчса - в фальсификации доказательств, незаконном использовании служебного положения, вынесении заведомо незаконного решения и преднамеренном обмане депутатов ЕП.
Ушаков просит начать расследование и призвать Стакиса и Зелчса к уголовной ответственности.
Заявление связано с уголовным процессом по льготам на проезд, который был возбужден в отношении нескольких лиц, в том числе и Ушакова.
Политик считает, что его обвинение в причинении убытков в размере более 10 миллионов евро является абсурдным. По словам Ушакова, депутаты Рижской думы единодушно проголосовали за эти правила. В результате в Риге пенсионеры и школьники могли передвигаться бесплатно по всем маршрутам общественного транспорта Риги.
"Я горжусь этим решением, потому что это было не только абсолютно законное решение. Это решение, и это самое главное, сделало жизнь в столице для многих пенсионеров и детей более комфортной", - написал Ушаков.
По словам евродепутата, Стакис, возможно, используя свое должностное положение, поручил исполнительному директору Рижского самоуправления использовать права акционера Rīgas satiksme с целью принуждения правления Rīgas satiksme к заведомо ложным расчетам и фальсификации бухгалтерских документов, чтобы, "видимо, оправдать убытки Rīgas satiksme".
Как пояснил агентству LETA Стакис, он расценивает эти действия как трусливый, отчаянный поступок Ушакова.
"Под угрозой лишения неприкосновенности депутата Европарламента и уголовного преследования, понятное дело, приходится хвататься за соломинку - строчить жалобы генеральному прокурору", - сказал Стакис.
По его мнению, цель Ушакова - представить это уголовное дело как "политическую разборку". Это неправда, потому что это дело не было начато ни Стакисом, ни по инициативе Рижского самоуправления.
"При этом Рижская дума обязана сотрудничать со следствием. Что касается обвинений в мой адрес, то это бред. Более достойно было бы доказать свою правоту в суде, а не разбрасываться абсурдными заявлениями в публичном пространстве", - говорит Стакис.
Он напомнил, что всего в связи с экономическими делами столицы было начато 40 уголовных процессов, пока у власти в Рижской думе находилась коалиция во главе с "Согласием". Стакис надеется, что это дело увенчается быстрым и справедливым результатом.
Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией передало в Генеральную прокуратуру дело по обвинению бывшего мэра Риги Нила Ушакова, его тогдашнего заместителя Андриса Америкса и еще нескольких лиц в причинении ущерба в размере около 10 млн евро Рижскому самоуправлению и его капитальному обществу.
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