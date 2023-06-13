Ушаков обратился в прокуратуру против мэра Риги Стакиса и прокурора Зелчса

Как пояснил агентству LETA Стакис, он расценивает эти действия как трусливый, отчаянный поступок Ушакова.

"Под угрозой лишения неприкосновенности депутата Европарламента и уголовного преследования, понятное дело, приходится хвататься за соломинку - строчить жалобы генеральному прокурору", - сказал Стакис.

По его мнению, цель Ушакова - представить это уголовное дело как "политическую разборку". Это неправда, потому что это дело не было начато ни Стакисом, ни по инициативе Рижского самоуправления.

"При этом Рижская дума обязана сотрудничать со следствием. Что касается обвинений в мой адрес, то это бред. Более достойно было бы доказать свою правоту в суде, а не разбрасываться абсурдными заявлениями в публичном пространстве", - говорит Стакис.

Он напомнил, что всего в связи с экономическими делами столицы было начато 40 уголовных процессов, пока у власти в Рижской думе находилась коалиция во главе с "Согласием". Стакис надеется, что это дело увенчается быстрым и справедливым результатом.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией передало в Генеральную прокуратуру дело по обвинению бывшего мэра Риги Нила Ушакова, его тогдашнего заместителя Андриса Америкса и еще нескольких лиц в причинении ущерба в размере около 10 млн евро Рижскому самоуправлению и его капитальному обществу.