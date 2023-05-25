По делу о скидках на маршрутах RMS предъявлены обвинения. По делу проходят Ушаков и Америкс

В связи с указанными правонарушениями Генеральная прокуратура направила в Европарламент запрос о согласии на уголовное преследование двух действующих депутатов, чтобы иметь возможность обвинить их во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Дело было передано для судебного преследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое ранее сообщало, что бывший председатель Рижской думы, его заместитель и опосредованный владелец компании договорились о необходимых действиях для осуществления взяточничества.

Соглашение предусматривало внесение изменений в нормативные акты, чтобы компания могла получать платежи от Рижской думы через предприятие с муниципальным капиталом за перевозку пассажиров по сниженным тарифам, причем 30% этих доходов ежемесячно выплачивались наличными как взятка председателю Рижской думы и его заместителю. Такая ситуация существовала с мая 2018 по апрель 2020 года.

Чтобы добиться внесения изменений в нормативные акты, двое других должностных лиц предприятия с муниципальным капиталом подготовили и предоставили лицам, принимающим решения, ложную информацию о правомерности предоставления льгот и их влиянии на экономические интересы самоуправления и муниципального предприятия.

9 сентября 2022 года Рижский городской суд признал RMS неплатежеспособной, в связи с чем пассажироперевозки на маршрутах, обслуживаемых компанией, больше не осуществляются.

С 2019 года по осень прошлого года Rīgas satiksme заплатила RMS 25 млн евро за услугу по перевозке пассажиров.

RMS принадлежит B-Bus, реальным бенефициаром которого является Виталий Комар.