Видео ⟩ "У меня не было времени": мама злится на качество купленной дипломной работы

"Я хочу пожаловаться на компанию, которая так расхваливает себя за помощь студентам, у которых нет времени на написание своей работы. Я обратилась на портал absolvents.lv с просьбой написать мне дипломную работу. Я молодая мама, и у меня не было времени писать ее самостоятельно. Работу пишут очень небрежно, не соблюдают требования и сроки. И за это еще требуют 500 €. Деньги возвращать отказываются, хотя на домашней странице пишут, что в таких случаях возвращают. Я хочу, чтобы была проведена проверка того, насколько законно осуществляется деятельность в этой компании", - рассказывает анонимная мама.