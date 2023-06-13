Видео ⟩ "У меня не было времени": мама злится на качество купленной дипломной работы

Одна молодая мама из-за дефицита свободного времени решила заплатить 500 евро некой группе людей, которая вместо нее написала бы дипломную работу. Теперь она разочарована, сообщает Bez Tabu.
Женщина, которая решила остаться анонимной, разочарована в качестве работы. Она обратилась с просьбой о возврате денег, но так и не получила их обратно.
"Я хочу пожаловаться на компанию, которая так расхваливает себя за помощь студентам, у которых нет времени на написание своей работы. Я обратилась на портал absolvents.lv с просьбой написать мне дипломную работу. Я молодая мама, и у меня не было времени писать ее самостоятельно. Работу пишут очень небрежно, не соблюдают требования и сроки. И за это еще требуют 500 €. Деньги возвращать отказываются, хотя на домашней странице пишут, что в таких случаях возвращают. Я хочу, чтобы была проведена проверка того, насколько законно осуществляется деятельность в этой компании", - рассказывает анонимная мама.
Государственная служба качества образования напоминает, что основной идеей обучения является освоение знаний, повышение своей квалификации.
В Латвийском университете сейчас проходит защита дипломных работ. Если устройства, направленные на поиск плагиата, такие работы не выявят, то, задавая правильные вопросы, можно легко понять, что студент не написал работу самостоятельно.
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