В Риге почтят память жертв коммунистического геноцида

В 10:00 на железнодорожной станции Шкиротава состоится минута памяти. В мероприятии примут участие члены Общества политически репрессированных Латгальского предместья Риги.

В 12:00 торжественное мероприятие пройдет у мемориала жертвам советской оккупации в Вецриге. Чтя память более 15 000 граждан Латвии, депортированных в Сибирь советским оккупационным режимом, высшие должностные лица, члены Латвийского общества политически репрессированных и все желающие возложат цветы к мемориалу "Прикосновение истории".

На мероприятии выступят президент Эгил Левитс и заместитель председателя Латвийского общества политически репрессированных Петерис Симсонс. Затем состоится организованное обществом шествие от Музея оккупации к памятнику Свободы.

Еще одно мероприятие в память депортированных пройдет в 15:00 на железнодорожной станции Торнякалнс.

В 18:00 в церкви Св. Иоанна состоится концерт "Увезенным", посвященный детям, которые были депортированы в Сибирь 14 июня 1941 года, а в Малой гильдии - концерт с участием ансамбля Teiksma. Завершатся мероприятия в 19:00 концертной программой "Элегия" в Домском соборе в исполнении оркестра Rīga.