После возмущения Петравичи число пожертвований Mozaīka только выросло

После "Прожарки политиков" на фестивале общения Lampa, где прозвучал призыв делать пожертвования организации Mozaīka, на утро 14 июня организации было пожертвовано уже 670 евро. Это RUS TVNET подтвердил руководитель движения Dzīvesbiedri, член правления объединения ЛГБТ+ и их друзей Mozaīka Каспарс Залитис.
"Ссылаясь на заявление некого политика, что мы вводим в заблуждение общественность, продавая верблюдов, сообщаем, что это не идея Mozaīka, мы не имеем никакой прямой связи с этим. Мы очень благодарны за каждое ваше пожертвование, которое поможет укрепить ЛГБТ-сообщество!", - написала организация в своем Twitter.
Atsaucoties uz kādas politiķes apgalvojumiem, ka maldinām sabiedrību ar 🐫kamieļu pārdošanu https://t.co/IKhZQUsAnu, informējam, ka šī nav @lgbt_mozaika ideja, mums ar to nav tiešas saistības. Esam ļoti pateicīgi par katru jūsu ziedojumu, kas palīdzēs stiprināt LGBT kopienu! 🏳️🌈 pic.twitter.com/Gl4M5KhAox— MOZAIKA 🇱🇻🇺🇦 (@lgbt_mozaika) June 13, 2023
Деньги будут направлены на поддержку юридического признания однополых пар, подчеркнул Залитис. В организации также отметили, что после первого видео-обращения Петравичи с обещанием обратиться в полицию,
количество отправляемых пожертвований стало больше.
Кроме того, сообщество также пообещало отправить политику "одного бумажного верблюда".
Mēs @krrronis iedvesmoti❤️par katru https://t.co/IKhZQUsAnu saņemto ziedojumu, apņemamies nosūtīt politiķei vienu papīra kamieli, savukārt katrs eiro nonāks LGBTQ kopienas stiprināšanā un drošības veicināšanā.🏳️🌈 pic.twitter.com/4uSwXYoOrd— MOZAIKA 🇱🇻🇺🇦 (@lgbt_mozaika) June 13, 2023
Контекст
10 июня в Цесисе прошел девятый фестиваль общения LAMPA, который уже традиционно завершился "прожаркой политиков". Прозвучавшая о депутате Рамоне Петравиче ("Латвия на первом месте") шутка разозлила политика, и она пообещала обратиться в полицию.
Во время "прожарки" Петравичи комики ссылались на ее приключения в Египте, где, как политик сама публично заявила, она наслаждалась вниманием местных мужчин.
Актер Янис Кронис во время своего выступления вспомнил историю о верблюдах и предложил жителям Латвии собрать деньги, чтобы египтянин смог купить верблюдов и забрать Петравичу из Латвии. Специально для этого был создан сайт ramonaskamieli.lv, правда, на самом деле пожертвования пойдут обществу Mozaīka.
Хотя и после "прожарки" Петравича сказала, что, будучи в политике, она нарастила толстую кожу, уже с утра в понедельник, 12 июня, она опубликовала в Facebook видео, сказав, что обратится в полицию.
Позднее Петравича снова опубликовала видео, в котором призвала Mozaīka передать полученные пожертвования в приют для животных.
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