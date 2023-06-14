После возмущения Петравичи число пожертвований Mozaīka только выросло

Контекст

10 июня в Цесисе прошел девятый фестиваль общения LAMPA, который уже традиционно завершился "прожаркой политиков". Прозвучавшая о депутате Рамоне Петравиче ("Латвия на первом месте") шутка разозлила политика, и она пообещала обратиться в полицию.

Во время "прожарки" Петравичи комики ссылались на ее приключения в Египте, где, как политик сама публично заявила, она наслаждалась вниманием местных мужчин.

Актер Янис Кронис во время своего выступления вспомнил историю о верблюдах и предложил жителям Латвии собрать деньги, чтобы египтянин смог купить верблюдов и забрать Петравичу из Латвии. Специально для этого был создан сайт ramonaskamieli.lv, правда, на самом деле пожертвования пойдут обществу Mozaīka.

Хотя и после "прожарки" Петравича сказала, что, будучи в политике, она нарастила толстую кожу, уже с утра в понедельник, 12 июня, она опубликовала в Facebook видео, сказав, что обратится в полицию.

Позднее Петравича снова опубликовала видео, в котором призвала Mozaīka передать полученные пожертвования в приют для животных.