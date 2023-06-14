Реформа школ: что именно предлагает министерство?

Количественные критерии, предусматривающие значительное увеличение числа учащихся не только в средней, но и в основной школе, окажутся неподъемными для многих школ, причем не только в сельской местности.

МОН продолжает постулировать необходимость оптимизации школьной сети как краеугольного камня качества образования, подчеркивая, что это поможет решить проблему нехватки учителей, баланса зарплат и нагрузки и др. Представители министерства уже посетили около 40 самоуправлений, где обсуждались эти вопросы, теперь предстоит обсуждение в регионах планирования.

Однако Латвийский союз самоуправлений заявил, что представители МОН встречались только с политиками и представителями исполнительной власти, а его мнение не было учтено.

Что же предлагает МОН?

Если количественные критерии для начальных школ носят лишь рекомендательный характер для учредителей, то для 7-12-х классов они будут обязательными.

В настоящее время рекомендации таковы: в 1-3-х классах в приграничных и других регионах с низкой плотностью населения (таких самоуправлений девять), а также вне административных центров оптимальное количество учеников должно составлять 30 человек (в среднем десять человек в классе), а в городах государственного значения и административных центрах - 120.

Такое же количество учеников должно быть в 4-6-х классах. В 7-9-х классах 30 детей может быть только в школах в приграничных регионах и районах с низкой плотностью населения, в школах за пределами административных центров их должно быть 60, а в школах городов государственного значения и административных центров - 120.