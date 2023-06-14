Эксперт: Россия подготовилась к контрнаступлению Украины в информационном поле

Сообщение об огромных потерях Украины с самого начала активно распространялось через кремлевскую инфраструктуру дезинформации.

По словам эксперта, отдельные изображения и видео максимально воспроизводятся для создания такого впечатления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, 10 июня, что в Украине ведутся контрнаступательные и оборонительные операции и что руководство украинской армии настроено позитивно.

Ja sekojat 🇺🇦pretuzbrukumam. Šoreiz 🇷🇺 infotelpā ir labi sagatavojusies šim pretuzbrukumam. Jau no paša sākuma, tiek aktīvi tiražēts, izmantojot dezinformācijas infrastruktūru, vēstījums par milzu🇺🇦zaudējumiem. Atsevišķi attēli & video tiek max tiražēti, lai radītu šo priekšstatu — Jānis Sārts (@janis_sarts) June 13, 2023