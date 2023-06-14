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Эксперт: Россия подготовилась к контрнаступлению Украины в информационном поле

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Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс
Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс Фото: Zane Bitere/LETA

В информационном пространстве Россия хорошо подготовилась ​​к контрнаступлению Украины, признал в Twitter руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Сообщение об огромных потерях Украины с самого начала активно распространялось через кремлевскую инфраструктуру дезинформации.

По словам эксперта, отдельные изображения и видео максимально воспроизводятся для создания такого впечатления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, 10 июня, что в Украине ведутся контрнаступательные и оборонительные операции и что руководство украинской армии настроено позитивно.

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