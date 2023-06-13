Украинское контрнаступление: почему не видно больших результатов спустя неделю после начала

Одна из таких задач как раз касается борьбы с перемещением резервов. Самолеты должны уничтожать мосты, путепроводы, обстреливать колонны техники. Правда, в воскресенье стало известно, что в селе Якимовка Запорожской области был взорван железнодорожный мост. Этот мост, как отмечают украинские военные эксперты, важен, поскольку по этой ветке, ведущей в Мелитополь, перевозили боеприпасы и войска из аннексированного Крыма.

Обстоятельства этого подрыва неизвестны, но это показывает, что ВСУ даже при отсутствии самолетов стараются усложнить противнику задачу по переброске резервов.

Что будет дальше?

Российские соцсети и пресса сообщают о больших потерях ВСУ в ходе наступления, приводя в доказательство видео с уничтожением танков и БМП под Ореховом.

Однако, как отмечают многие эксперты, эти потери были неизбежны при наступлении. Важно не то, сколько танков и БМП потеряла наступающая сторона, а то, как это отразилось на ее способности продолжать боевые действия.

"Это пока еще всё прелюдия. Украинские вклинения есть, резервы подтягиваются, но основная часть сил в дело еще не введена, и главное еще впереди, включая все участки фронта. Всё решат стойкость войск под oгнeм и устойчивость боевого управления, с обеих сторон. Тогда и увидим успех или неуспех наступления", - написал у себя в фейсбуке израильский военный эксперт Давид Гендельман.