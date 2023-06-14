Никакой клубники и точка! Рок-легенда Scorpions продолжает удивлять организаторов таллиннского концерта своими требованиями. Напомним: недавно музыканты попросили предоставить каждому участнику группы по автомобилю класса люкс. Теперь озвучено звездное меню, пишет Limon.ee.
Scorpions озвучили продукт, которого не должно быть в Таллинне на их столе: что вошло в звездное меню?
Рок-группа Scorpions, которая уже в эту субботу выступит на таллиннском Певческом поле, попросила эстонских организаторов концерта привезти из Германии виски их собственного производства. Звезды хотят устроить на Певческом поле комнату для приема фанатов. Она будет рассчитана на 30 человек.
"Самое удивительное, что участники Scorpions ни при каких обстоятельствах не хотят видеть на своем столе клубнику", - прокомментировал специалист по связям с общественностью на таллиннском концерте Scorpions Рено Хекконенс.
Это условие выделено в меню красным цветом. Оказывается, на эту ягоду у "скорпионов" аллергия. "В остальном же участники группы - приверженцы здорового питания, в меню много органических продуктов и много воды", - добавил Хекконенс.
"Нам пришлось импортировать односолодовый виски The SCORPIONS Rock n Roll Star из Германии, поскольку он недоступен на местном рынке, - рассказывает Рено Хекконенс. - В дополнение к специальному виски были также запрошены водка Beluga и пиво Corona. Возможно, не для самих исполнителей, а, скорее, для гостей за кулисами".
Специалист по связям с общественностью на таллиннском концерте не смог рассказать больше о комнате для приема фанатов, он и сам пока не знает, как именно она будет выглядеть и что в ней будет происходить.
"По имеющейся у нас информации, группа прибудет в Эстонию за несколько дней до своего выступления и многие детали будут раскрыты уже на месте", - сказал Хекконенс.
Непревзойденный мастер мощных хитов в стиле хард-рок и классических рок-баллад группа Scorpions даст концерт 17 июня на Певческом поле в Таллинне в рамках своего мирового турне. Музыкальная легенда, в последний раз выступавшая в Эстонии десять лет назад, представит свое самое мощное на сегодняшний день живое исполнение.
Специальным гостем Scorpions станет Алика Милова, которая представила Эстонию на конкурсе "Евровидение" в этом году. Лондонское агентство Scorpions с интересом наблюдало за выступлением Алики в Ливерпуле, которое произвело на них сильное впечатление.
Группа Scorpions, выступающая на мировой музыкальной сцене уже почти 60 лет, является одним из крупнейших символов эпохи. За время своего существования группа оставила неизгладимый след в стилях хэви-метал, хард-рок, глэм-метал и софт-рок. Scorpions вдохновляли многих современных рок-звезд как в музыке, так и в стиле.
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