Подростки на скутерах в центре Риги вырвали телефон из рук женщины

Как сообщает Rus.Lsm.lv, инцидент произошел на улице Лачплеша, 87, в Риге. Женщина ждала такси и достала телефон, чтобы проверить, когда оно прибудет.

"Жду такси, достала телефон, чтобы посмотреть, когда оно приедет, и двое подростков проезжают на скутерах и вырывают телефон из рук.

Я пока поняла, что произошло, побежала, но они уже на улицу Авоту поворачивали, поэтому было поздно", - рассказала женщина в интервью Rus.Lsm.lv.

Женщина написала заявление в полицию. Полиция начала уголовный процесс. Личность подростков установлена. По словам представителя полиции, один из них неоднократно попадал в поле зрения полиции.

"На данном этапе против него возбуждено 4 уголовных дела, по которым ведется следствие", - рассказал представитель полиции Атис Чакарнис.

При этом подростки сами выставили в TikTok пост с видео кражи. Потерпевшая сказала, что подростков опознали пользователи и даже рассказали, в какой школе они учатся.

Полиция продолжает следствие, но не имеет права задержать подозреваемых даже на двое суток.

Женщина не смогла вернуть свой телефон, так как его уже продали.