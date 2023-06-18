Нагиев эмигрировал в США, а на имущество Пугачевой наложен арест?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой. Досталось и Дмитрию Нагиеву.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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На имущество Пугачевой наложен арест?
В желтой прессе уже неделю появляются новости о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева якобы лишились своего замка из-за долгов. Говорили, что у знаменитостей какие-то задолженности, поэтому на дом наложили арест.
Оказалось, что это не совсем так. У Галкина на самом деле нет никаких долгов, а если и имеются, то небольшие, пишет Popcake.tv. По сведениям СМИ, артист исправно платит налоги и остальные обязательные взносы.
"У него числится долг то ли тысяча, то ли десять тысяч рублей. Из-за этого не будут накладывать арест. Арест накладывают, когда с тебя невозможно взыскать сумму. Арест - ты можешь пользоваться имуществом, но не можешь им распоряжаться в правовом поле: продавать, дарить, сдавать в аренду. У него не может быть ареста", - заметил практикующий юрист Аркадий Ежлович.
Напомним, это уже не первый слух вокруг замка Пугачевой и Галкина, но официального подтверждения этим слухам нет. Ранее писали, что Алла Борисовна якобы продала особняк и у нее не осталось больше никакого имущества в РФ. Также говорили, что замок был записан на Максима Галкина.
В мае 2023 года в российских СМИ появилась информация о том, что замок в деревне Грязь все же остается во владении Галкина.
Дмитрий Нагиев эмигрировал в США?
После того как Дмитрий Нагиев попал в ролик Насти Ивлеевой в Турции, в СМИ стали писать о возможной эмиграции артиста. Позднее выяснилось, что он находился за рубежом по делам, связанным с рабочими проектами, и отчасти на отдыхе.
Теперь в Сети заговорили о том, что Нагиева видела в США на звездной вечеринке.
"Его якобы заметили на вечеринке в честь дня рождения певца Сэма Пикара в Лос-Анджелесе. На разлетевшихся по Сети кадрах "Нагиев" в красном костюме танцует с невесткой Кристины Орбакайте и женой Никиты Преснякова Аленой Красновой", - пишет Super.ru.
После информацию опровергли. Оказалось, что это был двойник.
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