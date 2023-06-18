Нагиев эмигрировал в США, а на имущество Пугачевой наложен арест?

Напомним, это уже не первый слух вокруг замка Пугачевой и Галкина, но официального подтверждения этим слухам нет. Ранее писали, что Алла Борисовна якобы продала особняк и у нее не осталось больше никакого имущества в РФ. Также говорили, что замок был записан на Максима Галкина.

В мае 2023 года в российских СМИ появилась информация о том, что замок в деревне Грязь все же остается во владении Галкина.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: скриншот видео

Дмитрий Нагиев эмигрировал в США?

После того как Дмитрий Нагиев попал в ролик Насти Ивлеевой в Турции, в СМИ стали писать о возможной эмиграции артиста. Позднее выяснилось, что он находился за рубежом по делам, связанным с рабочими проектами, и отчасти на отдыхе.

Теперь в Сети заговорили о том, что Нагиева видела в США на звездной вечеринке.

"Его якобы заметили на вечеринке в честь дня рождения певца Сэма Пикара в Лос-Анджелесе. На разлетевшихся по Сети кадрах "Нагиев" в красном костюме танцует с невесткой Кристины Орбакайте и женой Никиты Преснякова Аленой Красновой", - пишет Super.ru.

После информацию опровергли. Оказалось, что это был двойник.

Дмитрий Нагиев Фото: Скриншот с сайта youtube.com