Столтенберг: Пока неизвестно, изменит ли контрнаступление ход войны

"Мы знаем, что чем больше выиграет Украина, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров. Чем больших побед добьется Украина, тем выше вероятность того, что президент Путин поймет, что он не может победить на поле боя, а должен вести переговоры о справедливом мире",- сказал Столтенберг.

По его мнению, прогресс украинцев на поле боя - это свидетельство мужества и самоотверженности украинских военных, а также их превзошедшего ожидания профессионализма, в том числе и в обращении с западными системами вооружений. "Поддержка, оказываемая союзниками по НАТО, реально меняет ситуацию на поле боя прямо в эти минуты", - сказал он. На вопрос о потерях поставленной союзниками Украины военной техники генсек НАТО ответил, что при таком масштабном контрнаступлении и в условиях столь массивных и многочисленных линий обороны, выстроенных российскими войсками, потери неизбежны, в том числе если речь идет о современной технике.