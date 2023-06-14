Бришкенс: "Прогрессивные", "Новое Единство" и СЗК могут найти важные компромиссы

На прошлой неделе состоялась встреча "Прогрессивных" с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и другими представителями "Нового Единства", стороны позитивно оценили итог переговоров.

В среду, 14 июня, премьер-министр Кариньш заявил, что инициирует переговоры между пятью политическими силами, которые потенциально могут войти в расширенную коалицию - "Новым Единством", "Объединенным списком" (ОС) и Национальным объединением, которые уже сейчас состоят в правительстве, и оппозиционными "Прогрессивными" и СЗК.

Бришкенс заявил, что официальное приглашение на переговоры "Прогрессивные" еще не получили и хотели бы дождаться конкретики о формате встреч, но для переговоров открыты.

По словам Бришкенса, "Прогрессивные" пойдут на переговоры с пониманием того, что пять задач, о которых говорило "Новое Единство", - это не идеологические или политические вопросы, а вопросы основных прав человека и международной репутации Латвии, верховенства права и экономической конкурентоспособности.

Поскольку пока "Прогрессивные" не вели переговоры с остальными политическими партиями, помимо "Нового Единства", Бришкенс отметил, что сейчас сложно судить, как может выглядеть переговорный процесс в в более широком составе.

"Вопрос в том, готовы ли "Объединенный список" и Нацобъединение ради интересов государства, ради стабильной коалиции отложить в сторону "картельные игры", которые они пытались реализовать осенью [во время формирования правительства]", - сказал Бришкенс.

На вопрос, возможна ли вообще широкая коалиция из пяти политических сил, Бришкенс ответил, что воздержится от спекуляций. В то же время политик отметил, что существующая коалиция с трудом находит компромиссы, например, по вопросам экономической конкурентоспособности и прав человека, которые являются важными позициями для "Прогрессивных".