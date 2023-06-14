Куда девать дорогие, годные медикаменты после смерти больного?

Яна рассказывает: "Моя мама скончалась, и осталось очень много неиспользованных медикаментов с нормальным сроком годности. Есть и неоткрытые упаковки с лекарствами для химиотерапии, которые компенсировало государство, стоимость медикаментов - 7000 евро.

Не хочется сдавать медикаменты как негодные, так как они же обошлись государству и нам в большую сумму. Действительно ли нужно выбрасывать дорогие медикаменты?"

Неиспользованные медикаменты с нормальным сроком годности можно сдать только в аптеке, в свою очередь наркотические и психотропные лекарства можно сдать обратно врачу, который их выписал.

Национальная служба здравоохранения и Инспекция здравоохранения говорят, что не видят этой проблеме конца.

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