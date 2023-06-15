Сегодня Сейм рассмотрит запрос об отставке Кариньша

Запрос об отставке подан "на том основании, что планы правительства во главе с Кариньшем по преобразованию экономики и остановке падения благосостояния государства провалились, а его желание расширить коалицию после президентских выборов фактически парализовало работу правительства", говорят авторы проекта.

Лидер ЛПМ Айнар Шлесерс вместе с партией также попытается собрать подписи для проведения референдума о роспуске Сейма. Для проведения такого референдума необходимо собрать 155 000 подписей.

Коалиционные политики не поддержат отставку Кариньша

Как сообщалось, политики коалиции обещают не поддерживать требование оппозиции об отстранении от должности премьер-министра Кришьяниса Кариньша и, следовательно, об отставке всего правительства.

Отвечая на вопрос об этой инициативе, Кариньш после заседания коалиционных партий в понедельник отметил, что требование оппозиции не имеет никаких оснований и что такое продвижение проекта постановления следует расценивать как типичную работу оппозиции, которую "Новое Единство" не поддержит.