Сегодня Сейм рассмотрит запрос об отставке Кариньша

Сегодня, 15 июня, Сейм рассмотрит поданный оппозиционными партиями "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Стабильности!" проект решения о выражении недоверия премьер-министру Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство").
Запрос об отставке подан "на том основании, что планы правительства во главе с Кариньшем по преобразованию экономики и остановке падения благосостояния государства провалились, а его желание расширить коалицию после президентских выборов фактически парализовало работу правительства", говорят авторы проекта.
Лидер ЛПМ Айнар Шлесерс вместе с партией также попытается собрать подписи для проведения референдума о роспуске Сейма. Для проведения такого референдума необходимо собрать 155 000 подписей.
Коалиционные политики не поддержат отставку Кариньша
Как сообщалось, политики коалиции обещают не поддерживать требование оппозиции об отстранении от должности премьер-министра Кришьяниса Кариньша и, следовательно, об отставке всего правительства.
Отвечая на вопрос об этой инициативе, Кариньш после заседания коалиционных партий в понедельник отметил, что требование оппозиции не имеет никаких оснований и что такое продвижение проекта постановления следует расценивать как типичную работу оппозиции, которую "Новое Единство" не поддержит.
Премьер-министр подчеркнул, что действующее правительство работоспособно, но при этом Кариньш хочет привлечь часть оппозиции - "Прогрессивных" и Союз зеленых и крестьян - для повышения эффективности правительства.
Председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс заверил, что "Объединенный список" также не поддержит это предложение.
Представляющая Национальное объединение министр экономики Илзе Индриксоне подчеркнула, что ее объединение тоже не поддержит требование об отставке Кариньша, потому что эта коалиция может, способна и хочет работать вместе. По ее мнению, предложения оппозиции - это повседневная практика, но активная работа коалиции продолжается.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать какого-либо сюрприза в ходе голосования в четверг, Кариньш отметил, что известно негативное отношение всех трех партнеров по коалиции к этому предложению, поэтому не стоит ожидать каких-либо сюрпризов.
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