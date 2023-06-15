Фото ⟩ Смотрите! Старая Рига превратилась в одну большую съемочную площадку

Старая Рига превратилась в одну большую съемочную площадку, где снимается крупнейший на сегодняшний день международный кинопроект в Латвии - немецкий исторический художественный фильм "Сисси", продюсируемый немецкой компанией Story House Pictures и снятый в Латвии в сотрудничестве с Cinevilla Films.
Улицы Старого города и Домская площадь сегодня представляют собой сцену венской городской жизни XIX века. Здесь проходят съемки исторического художественного фильма "Сисси".
Очевидцы запечатлели сцены съемок, и на одной из них был замечен маэстро Раймонд Паулс.
Латвийская радио-ведущая Гунда Вайводе в Facebook описала забавную встречу с маэстро у дверей радио на Домской площади.
Раймонд Паулс: "О, так на месте Радио уже есть гостиница?"
Гунда Вайводе: "Да, при этом названная в честь меня. Сисси также где-то тут вертится"
Публикация сопровождается несколькими фотографиями Домской площади, превращенной в съемочную площадку.
Также и корреспондентка Латвийского радио Зане Эниня сделала несколько кадров.
RUS TVNET уже сообщал, что сериал, снимаемый в Австрии, Латвии, Венгрии и Литве, рассказывает историю последней императрицы Австро-Венгерской империи, известной как принцесса Сисси.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!