Фото ⟩ Смотрите! Старая Рига превратилась в одну большую съемочную площадку

Улицы Старого города и Домская площадь сегодня представляют собой сцену венской городской жизни XIX века. Здесь проходят съемки исторического художественного фильма "Сисси".

Очевидцы запечатлели сцены съемок, и на одной из них был замечен маэстро Раймонд Паулс.

Латвийская радио-ведущая Гунда Вайводе в Facebook описала забавную встречу с маэстро у дверей радио на Домской площади.

Раймонд Паулс: "О, так на месте Радио уже есть гостиница?"

Гунда Вайводе: "Да, при этом названная в честь меня. Сисси также где-то тут вертится"

Публикация сопровождается несколькими фотографиями Домской площади, превращенной в съемочную площадку.

Также и корреспондентка Латвийского радио Зане Эниня сделала несколько кадров.

RUS TVNET уже сообщал, что сериал, снимаемый в Австрии, Латвии, Венгрии и Литве, рассказывает историю последней императрицы Австро-Венгерской империи, известной как принцесса Сисси.