ISW: ВСУ продолжают наступление как минимум по трем направлениям

Аналитики института ссылаются в том числе на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские силы продвинулись на 200-500 метров в направлении Бахмута и на 300-350 метров в направлении Запорожья.

Бои продолжаются в западной части Донецкой области, особенно в районе Макаровки, а также в Запорожской области южнее города Орехов.

Украинская армия продолжает наносить удары по радиоэлектронным средствам противника, поскольку, как подчеркивают специалисты ISW, такие средства играют решающую роль в сдерживании атак оперативно-тактической группировки "Таврическое направление".

С начала июня украинские силы продолжают использовать тактику сбора информации о "слабых местах" российской линии обороны, чтобы нанести больший удар по российской армии.

Сообщается об освобождении нескольких сел в Донецкой и Запорожской областях. Министерство обороны Украины комментирует успехи армии скупо и без подробной информации.

За последние трое суток украинские силы продвинулись на 200-1400 метров и освободили около трех квадратных километров территории.

В направлении Бердянска бои продолжаются в районе Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки.

Галерея: Война в Украине (июнь 2023 г.)