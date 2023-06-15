Видео ⟩ В Елгаве на пешеходном переходе сбили женщину. Полиция признала виновной ее

После столкновения женщина по имени Анастасия в шоковом состоянии согласилась на помощь водителя и приглашение сесть в машину. Пожилой водитель в присутствии женщины также обратился в экстренные службы. На место происшествия прибыли медики и полиция. Перед этим водитель извинился перед женщиной, полностью признав свою вину.

Анастасию доставили в больницу, куда также прибыли полицейские, которые утверждали, что на записи с камер видеонаблюдения четко видно, что пешеход переходил улицу на красный свет, и велели подписать протокол. При этом женщине так и не показали такое видео.

Через пару часов девушка получила постановление полиции, в котором говорилось, что она переходила дорогу на красный свет, за что ей было сделано предупреждение. Однако о ДТП и участвовавшем в нем водителе ничего не упоминается.

Комментарий полиции лаконичен: "Учитывая, что первоначально принятое решение было обжаловано, а административный процесс находится на пересмотре, в настоящее время Государственная полиция не дает дополнительных комментариев".

При этом у произошедшего есть как минимум один очевидец. Пожелав остаться анонимным, он сказал, что причиной ДТП стал бронзовый Dacia Duster, а то, как сидел водитель, не обеспечивало ему хорошей видимости.

Также более открытой оказалась Служба неотложной медицинской помощи, которая сообщила передаче: "2 июня поступил вызов на место происшествия в Елгаве, на который сразу же прибыли две медицинские бригады NMPD, в том числе бригада врачей-специалистов. Медики осмотрели пострадавшую, которая была доставлена в медучреждение".

Передача вместе с семьей Анастасии ждет повторного решения и действий полиции в случае выявления халатности инспектора.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)