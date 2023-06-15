Невеста надела свадебное платье своей бабушки и умилила весь TikTok

Будущая невеста приятно удивила свою семью, придя на свадебную репетицию в платье 1972 года, принадлежащем ее бабушке. Cмотрите, какие трогательные кадры вышли!
Пользователь TikTok Мэгги Мейцлер (@maggymeitzler) получила более 1,6 миллиона просмотров, 246 000 лайков, 4300 сохранений и 3500 комментариев, когда загрузила в свой аккаунт эмоциональное видео с репетиции.
Видео Мэгги, озаглавленное "Лучший сюрприз в моей жизни", начинается с кадра, на котором ее семья и друзья ждут начала репетиции.
Когда Мэгги начинает идти к алтарю, держа под руку отца, семья встает и поворачивается к будущей невесте. Как только дама видит 51-летнее платье, ее явно переполняют эмоции!
@maggymeitzler The best surprise I’ve ever pulled off 🥰 #2023bride #wedding #weddingtiktok ♬ Who I Am
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!