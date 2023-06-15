Невеста надела свадебное платье своей бабушки и умилила весь TikTok

Пользователь TikTok Мэгги Мейцлер (@maggymeitzler) получила более 1,6 миллиона просмотров, 246 000 лайков, 4300 сохранений и 3500 комментариев, когда загрузила в свой аккаунт эмоциональное видео с репетиции.

Видео Мэгги, озаглавленное "Лучший сюрприз в моей жизни", начинается с кадра, на котором ее семья и друзья ждут начала репетиции.

Когда Мэгги начинает идти к алтарю, держа под руку отца, семья встает и поворачивается к будущей невесте. Как только дама видит 51-летнее платье, ее явно переполняют эмоции!