Интервью ⟩ Тамара Эйдельман: "Хочу видеть Россию безъядерной страной"

- Да. Но как раз там с наказанием очень было все сложненько. С перерождением большой вопрос. Формально они признали вину, преступники повешены, но милитаризм остается сильнейший. И понятно, почему. То, что у немцев было в первые послевоенные годы - ощущение себя как жертвы - перевешивало ощущение себя как преступника. А у японцев вот это ощущение себя как жертвы очень сильно и оправдано. И в результате с покаянием и перерождением там ой-ой-ой. Если бы не было Нюрнбергских процессов, мир был бы намного хуже, хотя, понятно, что к этим процессам сегодня можно предъявить много юридических и моральных вопросов. Не могу найти идеального варианта в прошлом.



С наказанием всегда все очень сложно. Например, французские процессы, даже над омерзительными Лавалем и Петеном, вызывают очень большие сомнения. Я уж не говорю про побритых женщин и обо всем остальном, что там творилось после войны. Это совсем не то, что я бы хотела увидеть в России. Я понимаю это нынешнее желание думать о наказании. Я понимаю желание свести счеты с подлецами. Но все равно, я считаю, что в десять раз важнее переделывать страну так, чтобы потом этого не было второй раз. Что важнее - ехать или шашечки? Поймите меня правильно, я не говорю, что не надо никого наказывать.