Фото ⟩ Вандализм в Плявниеках: сожжены контейнеры для текстиля и стекла

На фото видно, что сгорел один контейнер для сбора текстиля и один для стекла.

По сообщению очевидцев сгоревшие контейнеры находятся между местом, которое местные жители называют "березовой рощей" и торговым центром Augusts, который находится на улице Сахарова, 30, в Плявниеках.

Галерея: Сгоревшие контейнеры

Напомним, что это не первый случай поджога мусорных контейнеров в Риге. Ранее сообщалось, что в мае этого года неизвестный поджог 13 контейнеров для мусора в Межциемсе.

Тогда, под покровом ночи, были подожжены мусорные баки, которые расположены под лестничными клетками многоквартирных домов и один автомобиль Renualt Master. Жители были потрясены и напуганы случившимся.