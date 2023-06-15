Фото ⟩ Вандализм в Плявниеках: сожжены контейнеры для текстиля и стекла

Вечером в четверг, 15 июня, очевидцы сообщили, что в Плявниеках неизвестные сожгли несколько контейнеров.
На фото видно, что сгорел один контейнер для сбора текстиля и один для стекла.
По сообщению очевидцев сгоревшие контейнеры находятся между местом, которое местные жители называют "березовой рощей" и торговым центром Augusts, который находится на улице Сахарова, 30, в Плявниеках.
Галерея: Сгоревшие контейнеры
Напомним, что это не первый случай поджога мусорных контейнеров в Риге. Ранее сообщалось, что в мае этого года неизвестный поджог 13 контейнеров для мусора в Межциемсе.
Тогда, под покровом ночи, были подожжены мусорные баки, которые расположены под лестничными клетками многоквартирных домов и один автомобиль Renualt Master. Жители были потрясены и напуганы случившимся.
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