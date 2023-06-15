Почему не стоит покупать разрезанные арбузы?

Арбузы продаются сейчас практически во всех фруктово-овощных палатках. А поскольку они огромные и достаточно дорогие - цена за килограмм 2,50-4 евро - продавцы их нарезают и оборачивают в полиэтилен. Довольно грустно смотреть, как в таком виде арбузы подолгу томятся на солнце, сообщает Rus.Postimees.
Влажность, сахар и тепло - это условия для усиленного размножения микроорганизмов. Терапевт по питанию Александра Гаген предупреждает, что покупать нарезанный арбуз, а тем более, на улице - рискованно.
"Нарезанный арбуз под лучами солнца и при жаркой погоде, особенно под пленкой, довольно быстро может начать бродить и превратиться в опасный продукт. Его мякоть содержит фруктозу и сахарозу, которые очень любимы различными бактериями, а под пленкой и при воздействии тепла создается благоприятная среда для их активного размножения", - объясняет специалист.
С началом лета арбузы можно найти повсеместно - как в супермаркетах, так и на рынках. Александра Гаген отмечает, что это действительно очень полезный продукт - мякоть арбуза почти на девяносто процентов состоит из воды, содержит витамин С, растительные пигменты, аминокислоты, различные витамины и минеральные вещества. Дополнительную ценность арбузу придает пигмент ликопен, обладающий способностью уменьшать образование тромбов и имеющий противовоспалительный эффект.
Вот только получить натуральный продукт, выращенный естественным образом, возможно не раньше августа. А в июне - увы, спешить полакомиться арбузами вовсе не стоит.
Традиционно арбузы выращивают на открытом грунте, и для их созревания необходимы соответствующие погодные и природные условия. Опасность ранних арбузов, особенно, если они выращены в теплицах, может заключаться в присутствии нитратов и пестицидов, так как тепличные культуры в большей степени нуждаются в подкормке для стимуляции роста и вызревания. Но даже покупая арбуз в подходящее время, стоит соблюдать меры предосторожности.
"Не покупайте продукт на стихийных рынках, на улицах и с прилавков у дороги, а если на поверхности арбуза есть трещины, то токсичные вещества легко проникнут внутрь", - отмечает Александра Гаген.
Также терапевт по питанию предостерегает: не надо пробовать кусочки, даже если продавец отрезает их на ваших глазах. Насколько вы уверены в здоровье продавца или чистоте его рук?
"Нарезанные арбузы, даже затянутые пищевой пленкой, также не дают гарантии безопасности - нет абсолютной уверенности в том, что они нарезаны чистым ножом и что перед нарезкой арбуз был вымыт", - отмечает специалист.
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