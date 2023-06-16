Горе - как море: репортаж из лагеря для детей-сирот войны

После очередного обстрела отец Геры вышел из подъезда, чтобы посмотреть, нет ли пожара и не рушится ли дом. "Тогда мы услышали выстрел. Когда папа не вернулся, мама поняла, что произошло. Но не говорила, чтобы у меня не было шока. Я думал, что он пошел помогать "азовцам" - так мама говорила, и я в это поверил. Я не думал, что мама может врать", - говорит мальчик.

Через месяц семье удалось выехать во Львов. Уже там мама рассказала, что папа погиб. "Папу убил снайпер", - убежден Гера. По его словам, российские военные стреляют несколько раз, чтобы убедиться, что цель поражена. "А снайпер стрелял один раз. И мы слышали только один выстрел", - объясняет он.

Его старший брат Михаил узнал о гибели отца еще в Мариуполе - когда мама нашла его тело и похоронила во дворе. Когда Гера увидел свежую могилу, брат сказал ему, что там похоронен один из соседей.

"Папы нет уже год. Я уже привык. Я нашел друзей во Львове, и они помогли мне с этим справиться. И мои родные. Мы начали жить спокойной жизнью", - подводит итог мальчик.

"Плакал день. А потом ходил в апатии. И мне стало все равно"