Мотоциклист грубо нарушил правила и попрощался с правами

Выехав с территории полицейского участка, стражи порядка не успели проехать и 500 метров - мимо проследовал водитель, который совмещал управление автомобилем с разговором по телефону.

Затем экипаж полиции отправился в сторону Саулкрасты. Движение было интенсивным и замедленным. Этого не выдержал мотоциклист, который решил обогнать всю очередь и вместо разрешенных 70 км/ч двигался со скоростью 128 км/ч.

Этот необдуманный шаг стоил мотоциклисту лишения прав на три месяца и гарантировал значительный денежный штраф. Водителю пришлось толкать мотоцикл в сторону дома, а экипаж отправился дальше - на этом работа стражей порядка не закончилась.

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