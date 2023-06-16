Мотоциклист грубо нарушил правила и попрощался с правами

Два мотоциклиста были вынуждены толкать свои транспортные средства домой, важный телефонный разговор за рулем и не приобретенная мужчиной страховка ОСТА для его автомобиля - вот события, с которыми за несколько часов столкнулись сотрудники батальона специального назначения Государственной полиции, сообщает передача Degpunktā.
Выехав с территории полицейского участка, стражи порядка не успели проехать и 500 метров - мимо проследовал водитель, который совмещал управление автомобилем с разговором по телефону.
Затем экипаж полиции отправился в сторону Саулкрасты. Движение было интенсивным и замедленным. Этого не выдержал мотоциклист, который решил обогнать всю очередь и вместо разрешенных 70 км/ч двигался со скоростью 128 км/ч.
Этот необдуманный шаг стоил мотоциклисту лишения прав на три месяца и гарантировал значительный денежный штраф. Водителю пришлось толкать мотоцикл в сторону дома, а экипаж отправился дальше - на этом работа стражей порядка не закончилась.
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