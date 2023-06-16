Как избежать теплового удара

Черный цвет сильно притягивает солнечные лучи, поэтому для жаркой погоды больше подойдет светлая одежда, включая головной убор. "Желательно, чтобы головной убор был из натурального дышащего материала, потому что даже под светлой шапкой из синтетической ткани в жаркую погоду голова продолжает потеть и возрастает риск перегрева", - предупреждает фармацевт Apotheka Лайла Залите. "По возможности в жаркую погоду рекомендуется избегать длительного пребывания на открытом воздухе с 12:00 до 15:00 часов, когда солнце наиболее активно. Если это невозможно, следует уменьшить потребление кофе и крепкого чая, способствующих выведению жидкости из организма, вместо этого выпивая 1,5-3 литра чистой воды в день.

Тепловой удар - это не шутки, так как в более серьезных случаях также могут быть повреждены жизненно важные органы. "Когда речь идет о предстоящем Празднике песни и танца, важно, чтобы в коллективе была хотя бы пара человек, которые знают, что делать, если участнику фестиваля в летнюю жару стало плохо. Иногда срабатывает и психологический эффект - когда один человек заболевает или падает в обморок, вскоре за ним становится плохо и следующему, потому что самочувствие может ухудшиться у эмоционально более чувствительных людей в результате созерцания этого. Поэтому хорошо, если в команде есть несколько человек, которые знают правильную тактику оказания первой помощи при перегревании", - подчеркивает фармацевт Apotheka Лайла Залите, напоминая, как оказать помощь человеку при подозрении на солнечный или тепловой удар, а когда необходимо срочно вызывать медицинские службы.