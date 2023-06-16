Как избежать теплового удара

С наступлением летней и солнечной погоды люди стараются все больше времени проводить на свежем воздухе, наслаждаясь отдыхом от лихорадочного ритма дня - пикники, садовых вечеринки, пешие и морские прогулки, концерты на открытых эстрадах, предстоящий Праздник песни и танца, различные музыкальные фестивали и другие мероприятия.
Что нужно знать и как действовать, чтобы не получить тепловой удар, наслаждаясь приятными занятиями в жаркие летние дни, - говорит Лайла Залите, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
При длительном пребывании под прямыми солнечными лучами никто не застрахован от жары или солнечного удара. О тепловом ударе свидетельствует пульсирующая головная боль, головокружение, тошнота, рвота, спутанность сознания. Когда тело перегревается, сердце перегружается, потому что ему приходится перекачивать больше крови для питания системы охлаждения организма, что может привести как к высокому кровяному давлению, так и к проблемам с дыханием.
В свою очередь, при солнечном ударе сосуды головного мозга расширяются, вызывая застой крови и отек головного мозга, что в более тяжелых случаях может привести к разрыву сосудов. Человек чувствует слабость, разбитость, сонливость, тело покрывается холодным потом, появляется головная боль, головокружение, рвота, учащенное сердцебиение. Кроме того, тепловой удар можно пережить не только при нахождении под прямыми солнечными лучами, но и при длительном нахождении в непроветриваемых жарких помещениях, а также при слишком длительных занятиях спортом и физическими нагрузками в жаркую погоду (в том числе и в тени), пока организм не будет способен обеспечивать собственную терморегуляцию.
В обоих случаях важно реагировать незамедлительно - как только появятся первые симптомы теплового или солнечного удара. "Возможно, сначала температура тела поднимается лишь немногим выше 37 градусов, в ногах чувствуется тяжесть, охватывает чувство усталости, но, если игнорировать эти симптомы и продолжать начатую деятельность, ситуация ухудшается, вызывая другие, более неприятные симптомы перегрева, такие как головная боль, слабость, лихорадка, повышение температуры, судороги, головокружение, рвота, слабость, спутанность сознания. Пока тело потеет, оно еще способно охладиться. Как только прекращается потоотделение и человек чувствует себя плохо, это считается серьезным симптомом перегрева, когда необходима медицинская помощь", - подчеркивает Лайла Залите, сертифицированный фармацевт Apotheka.
Не охлаждайте перегретое тело слишком стремительно!
При возникновении перегрева следует немедленно найти тенистое место, избавиться от тесной облегающей одежды и пить небольшими глотками прохладную воду. "Было бы нецелесообразно принимать слишком радикальные меры для очень быстрого охлаждения тела, такие как обливание большим количеством ледяной воды, прыжки в водоем или лежание под кондиционером, работающим на полную мощность при максимально возможной низкой температуре. В жару следует остерегаться не только перегрева, но и быстрого охлаждения, так как это может вызвать сужение сосудов, что снижает поступление кислорода к сердцу и вредит здоровью. Тело лучше охлаждать прохладными компрессами, которые кладут на голову, шею, подмышки, вокруг лодыжек", - советует фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Пейте соленую воду!
В случае перегрева хорошо напоить пострадавшего прохладной водой с небольшим количеством соли (на один литр воды добавить пол чайной ложки соли). Это поможет восстановить баланс электролитов и минералов в организме, потерянный в результате потоотделения.
Не носите черной одежды!
Черный цвет сильно притягивает солнечные лучи, поэтому для жаркой погоды больше подойдет светлая одежда, включая головной убор. "Желательно, чтобы головной убор был из натурального дышащего материала, потому что даже под светлой шапкой из синтетической ткани в жаркую погоду голова продолжает потеть и возрастает риск перегрева", - предупреждает фармацевт Apotheka Лайла Залите. "По возможности в жаркую погоду рекомендуется избегать длительного пребывания на открытом воздухе с 12:00 до 15:00 часов, когда солнце наиболее активно. Если это невозможно, следует уменьшить потребление кофе и крепкого чая, способствующих выведению жидкости из организма, вместо этого выпивая 1,5-3 литра чистой воды в день.
Наиболее подвержены риску перегрева:
- люди пожилого возраста;
- новорожденные и груднички;
- люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями дыхательной системы и сердца;
- злоупотребляющие алкоголем;
- люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- физически активные, в том числе спортсмены и фермеры, садоводы или представители других профессий, выполняющие физически тяжелую работу на открытом воздухе.
Как оказать первую помощь при перегреве?
Тепловой удар - это не шутки, так как в более серьезных случаях также могут быть повреждены жизненно важные органы. "Когда речь идет о предстоящем Празднике песни и танца, важно, чтобы в коллективе была хотя бы пара человек, которые знают, что делать, если участнику фестиваля в летнюю жару стало плохо. Иногда срабатывает и психологический эффект - когда один человек заболевает или падает в обморок, вскоре за ним становится плохо и следующему, потому что самочувствие может ухудшиться у эмоционально более чувствительных людей в результате созерцания этого. Поэтому хорошо, если в команде есть несколько человек, которые знают правильную тактику оказания первой помощи при перегревании", - подчеркивает фармацевт Apotheka Лайла Залите, напоминая, как оказать помощь человеку при подозрении на солнечный или тепловой удар, а когда необходимо срочно вызывать медицинские службы.
План действий:
1. поместить пострадавшего в тень, в более прохладное место;
2. уложить пострадавшего так, чтобы голова была выше ног;
3. дать пострадавшему напиться;
4. положить смоченные в прохладной воде компрессы на лоб, шею, подмышки и область вокруг лодыжек пострадавшего;
5. если человек потерял сознание, может помочь нашатырный спирт. Под язык можно положить таблетки валидола, что регулирует артериальное давление, тонизирует кровеносные сосуды сердца;
6. Немедленно вызовите врача или звоните в Службу неотложной медицинской помощи, если:
- вышеперечисленные мероприятия по оказанию первой помощи не дают должного эффекта, человеку не становится лучше или даже ухудшается самочувствие;
- человек теряет сознание, появляются рвота, судороги, нарушения сознания.
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