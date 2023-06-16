Около 1000 человек собрались сегодня вечером на площади у Рижского замка, чтобы выступить за роспуск Сейма вместе с партией оппозиционного политика Айнара Шлесера "Латвия на первом месте" (ЛПМ), свидетельствуют наблюдения агентства LЕТА.
Фото, видео ⟩ На пикет Шлесерса с требованием распустить Сейм собрались около 1000 человек
К сторонникам партии Шлесерса также присоединились сторонники других крупных и мелких оппозиционных партий.
Собравшиеся держат в руках флаги Латвии, флаги партий "Стабильности!", "Сила народной власти", а также Объединения младолатышей. На пикете также были замечены политики Русского союза Латвии.
Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Латвии, после чего Шлесерс стал скандировать призывы к роспуску Сейма, к нему присоединились другие пришедшие на митинг. Собравшимся сообщили, что если Сейм не будет распущен, ЛПМ и "Стабильности!" объедут самоуправления для сбора подписей за роспуск Сейма.
В своем выступлении Шлесерс раскритиковал СМИ за то, что они не транслируют правду и хотят превратить вчерашнее заседание Сейма в фарс. Такую критику люди встретили аплодисментами.
Видео: Протест у Рижского замка
В своих выступлениях перед присутствующими представители партий, вышедшие на сцену, упомянули школьную реформу и вопросы, связанные с учебными материалами, выразив недовольство запланированным закрытием школ. Представители партий также высказали негодование относительно "разделения народа" по гражданству и языку. Была упомянута и Стамбульская конвенция, а также поднят вопрос о значении Латгале для Латвии.
Шлесерс уверен, что сможет собрать необходимые 155 тысяч подписей для проведения референдума о роспуске Сейма, ведь уже 1 ноября смогут проголосовать те, кто имеет электронную подпись.
Среди собравшихся замечено много русскоязычных.
В целом мероприятие проходит спокойно. За происходящим следят правоохранительные органы.
Как сообщалось, сегодня началась акция протеста, организованная партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) оппозиционного политика Айнара Шлесерса, с требованием роспуска Сейма и подготовки направленной на этокампании.
Ранее Шлесерс признал, что Конституция позволяет начать сбор подписей около 155 тысяч избирателей, необходимых для инициирования референдума о роспуске Сейма, только с ноября, когда пройдет год с момента начала работы 14-го Сейма.
Поэтому до тех пор оппозиционные политики Шлесерс и Алексей Росликов от "Стабильности!" хотят, чтобы президент использовал другую, но похожую процедуру - инициировал народное голосование за роспуск Сейма. Лидеры ЛПМ и "Стабильности!" ранее выразили пожелание, чтобы либо действующий президент Эгил Левитс, либо новоизбранный президент Эдгар Ринкевич инициировали референдум о роспуске парламента.
Шлесерс пообещал, что со временем на протестные акции соберется все население Латвии.
Как сообщалось, оппозиционный политик ранее подчеркивал, что депутатам Сейма нужен новый мандат, поэтому необходимы внеочередные выборы. Сейм якобы разочаровал избирателей своим бездействием.
Правительству и Сейму, по мнению Шлесерса, также не удалось развить государственную экономику. Кроме того, "сейчас происходят изменения в ценностях", которые не поддерживают консервативные избиратели, заявил лидер ЛПМ.
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