Фото, видео ⟩ На пикет Шлесерса с требованием распустить Сейм собрались около 1000 человек

Шлесерс уверен, что сможет собрать необходимые 155 тысяч подписей для проведения референдума о роспуске Сейма, ведь уже 1 ноября смогут проголосовать те, кто имеет электронную подпись.

Среди собравшихся замечено много русскоязычных.

В целом мероприятие проходит спокойно. За происходящим следят правоохранительные органы.

Как сообщалось, сегодня началась акция протеста, организованная партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) оппозиционного политика Айнара Шлесерса, с требованием роспуска Сейма и подготовки направленной на этокампании.

Ранее Шлесерс признал, что Конституция позволяет начать сбор подписей около 155 тысяч избирателей, необходимых для инициирования референдума о роспуске Сейма, только с ноября, когда пройдет год с момента начала работы 14-го Сейма.

Поэтому до тех пор оппозиционные политики Шлесерс и Алексей Росликов от "Стабильности!" хотят, чтобы президент использовал другую, но похожую процедуру - инициировал народное голосование за роспуск Сейма. Лидеры ЛПМ и "Стабильности!" ранее выразили пожелание, чтобы либо действующий президент Эгил Левитс, либо новоизбранный президент Эдгар Ринкевич инициировали референдум о роспуске парламента.

Шлесерс пообещал, что со временем на протестные акции соберется все население Латвии.

Как сообщалось, оппозиционный политик ранее подчеркивал, что депутатам Сейма нужен новый мандат, поэтому необходимы внеочередные выборы. Сейм якобы разочаровал избирателей своим бездействием.

Правительству и Сейму, по мнению Шлесерса, также не удалось развить государственную экономику. Кроме того, "сейчас происходят изменения в ценностях", которые не поддерживают консервативные избиратели, заявил лидер ЛПМ.