Открывал ссылки в поисковике Google? Возможно, за это полагается компенсация

Каждому, кто открывал ссылки результатов поиска Google в период времени с октября 2006 года по сентябрь 2013 года, полагается часть от компенсации в размере 23 миллиона долларов, которую технологический гигант согласился выплатить, чтобы добиться урегулирования судебного процесса, пишет The New York Times.
Указывается, что судебные исполнители уже готовят форму для подачи заявления на выплату. По информации суда, примерная сумма компенсации, которую Google выплатит, составляет 7,7 долларов (7,03 евро). Эта сумма, впрочем, может измениться в зависимости от того, как много людей подадут обоснованные требования.
Предприяите Alphabet Inc., которому принадлежит Google, готовится выплатить компенсации в августе. В 2013 году против Alphabet было начато судопроизводство о "сохранении истории поисков пользователей и ее намеренном распространении сайтам и предприятиям третьих сторон". Это, согласно иску, нарушает правила конфиденциальности, а также нарушает политику конфиденциальности Google.
Суд пришел к выводу, что результаты поиска Google часто содержали чувствительную информацию, позволявшую идентифицировать пользователя, например, по настоящим именам, адресам, номерам телефона, номерам кредитных карт, номерам социального страхования и т.д., что подвергало пользователей опасности кражи личных данных.
Google отверг обвинения в правонарушениях, но компания признала, что для достижения мирового соглашения необходимо обновить информацию о том, как поисковые запросы могут быть переданы третьим лицам.
Суду предстоит решить, вступит ли мировое соглашение в силу без дальнейших санкций. Также не совсем ясно, будут ли выплачиваться компенсации и каким образом.
Пользователям, которые захотят потребовать компенсацию, до 31 июля необходимо будет указать полное имя, адрес и адрес электронной почты в форме, созданной судебными приставами.
В прошлом годе материнская компания Facebook Meta согласилась выплатить штраф в размере 725 миллионов долларов за передачу данных пользователей третьим лицам.
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