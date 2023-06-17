Видео ⟩ Авария на Рижской окружной: пострадала военная техника

Так, в аварию попала фура Scania с прицепом, перевозившая вездеход Bandvagn 206.

Другие транспортные средства в результате ДТП не пострадали.

В аварии пострадали два представителя Национальных вооруженных сил, они были доставлены в медучреждение для проведения проверки. Одного из них уже отпустили из больницы, тогда как состояние второго стабильное.

Как уже сообщалось, сегодня утром на Рижской окружной дороге в Гаркалнской волости Ропажского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и тяжелой техники.

На месте происшествия было констатировано, что прицеп находится на боку, а военная техника загорелась.

Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

На месте происшествия ожидается техника для эвакуации разбитого транспорта, после чего пожарные расчистят проезжую часть.

На месте происшествия работали 21 пожарный, пять автоцистерн, водовоз и автомобиль спасателей.

Latvijas Valsts ceļi сообщает, что участок дороги, заблокированный из-за аварии, можно объехать по трассе P2 через поселок Югльской бумажной фабрики и по дороге P4 Рига - Эргли.