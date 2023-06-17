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Финляндия ужесточит миграционную политику: семь главных изменений

rus.postimees.ee
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Флаг Финляндии.
Флаг Финляндии. Фото: Ints Kalnins

Опубликованная в пятницу правительственная программа Финляндии подразумевает существенное ужесточение миграционной политики, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

Цель нововведения - способствовать трудовой миграции и интеграции в финское общество, но при этом ограничить прибытие беженцев в Финляндию.

Нелегальное пребывание в стране может даже привести к тюремному заключению. Власти также изучают возможность депортировать нарушителей из Финляндии.

Yle выделил семь основных изменений:

  • ВНЖ на основе работы истекает, если человек не сможет найти новое рабочее место после более чем трех месяцев;
  • лица, имеющие студенческий ВНЖ, не могут рассчитывать на минимальное прожиточное пособие (toimeentulotuki);
  • доступ к социальному обеспечению будет отличаться для постоянных жителей страны и иммигрантов (у последних будет ограниченное соцобеспечение);
  • квоту на беженцев сократят вдвое, до 500 человек в год;
  • статус беженца будет предоставляться максимум на три года;
  • для получения постоянного вида на жительство в будущем потребуется шесть лет проживания;
  • в будущем для получения гражданства необходимо будет прожить в стране восемь лет, а также сдать обязательный тест на гражданство и знание языка.

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