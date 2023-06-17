Финляндия ужесточит миграционную политику: семь главных изменений

Цель нововведения - способствовать трудовой миграции и интеграции в финское общество, но при этом ограничить прибытие беженцев в Финляндию.

Нелегальное пребывание в стране может даже привести к тюремному заключению. Власти также изучают возможность депортировать нарушителей из Финляндии.

Yle выделил семь основных изменений:

ВНЖ на основе работы истекает, если человек не сможет найти новое рабочее место после более чем трех месяцев;

лица, имеющие студенческий ВНЖ, не могут рассчитывать на минимальное прожиточное пособие (toimeentulotuki);

доступ к социальному обеспечению будет отличаться для постоянных жителей страны и иммигрантов (у последних будет ограниченное соцобеспечение);

квоту на беженцев сократят вдвое, до 500 человек в год;

статус беженца будет предоставляться максимум на три года;

для получения постоянного вида на жительство в будущем потребуется шесть лет проживания;

в будущем для получения гражданства необходимо будет прожить в стране восемь лет, а также сдать обязательный тест на гражданство и знание языка.