Финляндия ужесточит миграционную политику: семь главных изменений

Опубликованная в пятницу правительственная программа Финляндии подразумевает существенное ужесточение миграционной политики, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
Цель нововведения - способствовать трудовой миграции и интеграции в финское общество, но при этом ограничить прибытие беженцев в Финляндию.
Нелегальное пребывание в стране может даже привести к тюремному заключению. Власти также изучают возможность депортировать нарушителей из Финляндии.
Yle выделил семь основных изменений:
- ВНЖ на основе работы истекает, если человек не сможет найти новое рабочее место после более чем трех месяцев;
- лица, имеющие студенческий ВНЖ, не могут рассчитывать на минимальное прожиточное пособие (toimeentulotuki);
- доступ к социальному обеспечению будет отличаться для постоянных жителей страны и иммигрантов (у последних будет ограниченное соцобеспечение);
- квоту на беженцев сократят вдвое, до 500 человек в год;
- статус беженца будет предоставляться максимум на три года;
- для получения постоянного вида на жительство в будущем потребуется шесть лет проживания;
- в будущем для получения гражданства необходимо будет прожить в стране восемь лет, а также сдать обязательный тест на гражданство и знание языка.
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