Холодильник Кэмерон Диаз: только салат и вино

"Говоря о летнем меню, я всегда хочу что-то похожее, свежее и простое, и мне нравятся салаты", - пояснила Диаз в Instagram, продемонстрировав свою кухню с мраморными рабочими поверхностями.

50-летняя актриса сообщила, что сотрудничает с брендом Гвинет Пэлтроу Goop, "чтобы создать мой идеальный, вкусный, хрустящий салат", который, по ее словам, "полон различных прекрасных текстур и вкусов".

В качестве второй составной части своего летнего меню актриса презентовала белое вино Avaline, которое начала производить сама в 2020 году.