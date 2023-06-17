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В Звейниекциемсе украли велосипед. Нашедшему обещают щедрое вознаграждение

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta.

В Звейниекциемсе под Саулкрасти в подъезде дома поработали воры. Пробравшись через закрытые двери и повредив цепь, злоумышленники украли велосипед. Как сообщает передача Degpunktā, тому, кто найдет велосипед, владелец обещает вознаграждение в размере 500 евро.

Айнар с подругой и маленькой дочерью хотели вместе покататься по Звейниекциемсу, но план реализовать не удалось, так как кто-то украл из подъезда велосипед Айнара.

Его велосипед был запрет вместе с велосипедом подруги, однако второй злоумышленники оставили. Возможно, модель показалась слишком старой.

Украден был велосипед Cube Analog синего цвета с прикрепленным черным детским велосиденьем. На велосипеде была наклейка zeps motorcycle, а на руле - красно-белая лента с латышскими символами. Велосипед зарегистрирован в CSDD.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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