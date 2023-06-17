В Звейниекциемсе украли велосипед. Нашедшему обещают щедрое вознаграждение

Айнар с подругой и маленькой дочерью хотели вместе покататься по Звейниекциемсу, но план реализовать не удалось, так как кто-то украл из подъезда велосипед Айнара.

Его велосипед был запрет вместе с велосипедом подруги, однако второй злоумышленники оставили. Возможно, модель показалась слишком старой.

Украден был велосипед Cube Analog синего цвета с прикрепленным черным детским велосиденьем. На велосипеде была наклейка zeps motorcycle, а на руле - красно-белая лента с латышскими символами. Велосипед зарегистрирован в CSDD.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: