В Звейниекциемсе украли велосипед. Нашедшему обещают щедрое вознаграждение

В Звейниекциемсе под Саулкрасти в подъезде дома поработали воры. Пробравшись через закрытые двери и повредив цепь, злоумышленники украли велосипед. Как сообщает передача Degpunktā, тому, кто найдет велосипед, владелец обещает вознаграждение в размере 500 евро.
Айнар с подругой и маленькой дочерью хотели вместе покататься по Звейниекциемсу, но план реализовать не удалось, так как кто-то украл из подъезда велосипед Айнара.
Его велосипед был запрет вместе с велосипедом подруги, однако второй злоумышленники оставили. Возможно, модель показалась слишком старой.
Украден был велосипед Cube Analog синего цвета с прикрепленным черным детским велосиденьем. На велосипеде была наклейка zeps motorcycle, а на руле - красно-белая лента с латышскими символами. Велосипед зарегистрирован в CSDD.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
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