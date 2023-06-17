Нацобъединение предлагает денонсировать договор о правовой помощи с Россией

Нацобъединение считает, что в нынешних обстоятельствах продолжение такого сотрудничества с Россией противоречит позиции Латвии в отношении российской агрессии в Украине.

"В то время, когда Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины, недопустимо продолжать или развивать сотрудничество, особенно в сфере верховенства закона. Для Латвии абсолютно неприемлемо поддерживать деятельность такой системы, предоставляя помощь", - заявил от имени подателей законопроекта председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

В настоящее время Европейский союз, Латвия и ряд других международных организаций и демократических стран признали Россию государством, поддерживающим терроризм.

Когда Сейм принял заявление о признании России государством, поддерживающим терроризм, было указано, что это может коснуться и двусторонних договоров о сотрудничестве между Латвией и Россией, в том числе договора об оказании правовой помощи.

По данным прокуратуры, в прошлом году из России поступил 31 запрос о правовой помощи. В отчете генерального прокурора Латвии за 2022 год говорится, что России было отказано в экстрадиции нескольких лиц, поскольку запросы были сочтены политически мотивированными.

Если парламент примет решение денонсировать договор, то юридическое сотрудничество, например, по уголовным делам будет осуществляться в рамках Конвенции Совета Европы о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года, а по гражданским делам - в соответствии с Гаагскими конвенциями.

Соглашение между Латвией и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам вступило в силу 28 марта 1995 года.