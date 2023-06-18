Из четырех источников воды в Цесисе безопасным признан только один

Чтобы оценить пригодность качества воды для использования в питании, в начале июня самоуправление Цесисского края осуществило регулярную проверку качества воды в находящихся на территории города источниках.

Качество воды было проверено в источнике на ул. Райня, источнике на ул. Петериса, родниках Дзидравотс и Руцамавотс.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что достаточно качественной водой для питья признана в роднике Дзидравотс.

Воду других источников употребляется опасно, поскольку вода содержит кишечные палочки и является бактериологически загрязненной или содержит повышенный объем нитрата азота.

Как отмечает самоуправление, результаты анализов в различные периоды времени могут быть различными. На воду в источнике влияет как дождь, так и качество прилегающей к источнику подземной воды, а также загрязнение окружающей среды.