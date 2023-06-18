Премьер-министр Кришьянис Кариньш должен четко заявить, формирует ли он сейчас альтернативное правительство или готов продолжить руководство нынешним Кабинетом министров, заявил агентству LETA представитель Национального объединения Янис Домбрава.
Домбрава ждет от Кариньша ясного ответа о новой коалиции
В пятницу состоялись переговоры, организованные Кариньшем, в которых участвовали "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные". На встречу также были приглашены Нацобъединение и "Объединенный список" (ОС), но они не пришли, так как выступают против расширения коалиции.
На просьбу прокомментировать планы Кариньша по проведению новых встреч, на которые снова будут приглашены пять партий, Домбрава ответил, что это почти смешно, учитывая, что две другие коалиционные партии заявили, что не поддерживают расширение правительства.
Домбрава добавил, что трудно объяснить упорные попытки "Нового Единства" имитировать деятельность, встречаясь с двумя оппозиционными партиями - возможно, это шоу для своих избирателей.
Для начала три партнера по коалиции должны вместе обсудить, нужно ли обращаться к оппозиции за поддержкой по некоторым вопросам, добавил Домбрава.
Политик также обратил внимание на то, что в четверг было очень четкое голосование Сейма по запросу об отставке Кариньша - все коалиционные партии проголосовали за то, что они готовы работать в этом правительстве. С другой стороны, оппозиция показала, что не поддерживает власть.
По мнению Домбравы, Кариньш должен четко заявить, что он либо поддерживает формирование альтернативного правительства "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных", либо готов продолжать руководить нынешним Кабинетом министров.
Он добавил, что текущая ситуация вызывает в министерствах вопросы о том, поменяется ли правительство или продолжит свою работу.
Как сообщалось, следующая встреча, на которую приглашены пять партий, может состояться в среду, 21 июня, в 15:00 в Кабинете министров. Ожидается участие только трех партий - "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных", так как Нацобъединение и ОС участвовать не планируют.
19 июня, как обычно по понедельникам, состоится совещание коалиции.
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