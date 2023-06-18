Домбрава ждет от Кариньша ясного ответа о новой коалиции

В пятницу состоялись переговоры, организованные Кариньшем, в которых участвовали "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные". На встречу также были приглашены Нацобъединение и "Объединенный список" (ОС), но они не пришли, так как выступают против расширения коалиции.

На просьбу прокомментировать планы Кариньша по проведению новых встреч, на которые снова будут приглашены пять партий, Домбрава ответил, что это почти смешно, учитывая, что две другие коалиционные партии заявили, что не поддерживают расширение правительства.

Домбрава добавил, что трудно объяснить упорные попытки "Нового Единства" имитировать деятельность, встречаясь с двумя оппозиционными партиями - возможно, это шоу для своих избирателей.

Для начала три партнера по коалиции должны вместе обсудить, нужно ли обращаться к оппозиции за поддержкой по некоторым вопросам, добавил Домбрава.