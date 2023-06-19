Нацобъединение и ОС бойкотировали переговоры инициированные Кариньшем

Процесс смены коалиции, начатый "Новым Единством", вышел на новый этап. После переговоров с представителями четырех партий по отдельности, в пятницу, 16 июня, Кришьянис Кариньш пригласил партии принять участие в переговорах впятером. Партнеры по коалиции из Национального объединения и "Объединенного списка" (ОС) бойкотировали переговоры. Представители "Объединенного списка" назвали инициированные Кариньшем переговоры цирком, а оппозиция назвала отказ этих партий от участия в обсуждениях проявлением слабости и страха перед конкуренцией, сообщает программа De facto.
"Это процесс, к которому я призываю. Это начало, а не конец. Конец будет, это всем и так ясно", - так в середине недели премьер-министр Кришьянис Кариньш по нескольким темам с пятью партиями, но при этом избегал называть это коалицией.
В четверг, 15 июня, когда состоялись два заседания Сейма, на втором из которых "Объединенный список", Национальное объединение и "Новое Единство" проголосовали против отставки Кариньша и, следовательно, отставки правительства, руководство четырех партий получило приглашение встретиться днем в пятницу в библиотеке Кабинета Министров, чтобы обсудить, как решить проблемы Латвии с нехваткой рабочей силы.
"Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян (СЗК), которые вместе с "Новым Единством" избрали Эдгара Ринкевича президентом Латвии, сразу после публичного высказывания Кариньша заявили, что согласны на пятисторонние переговоры. Это позиция не изменилось и вечером в четверг, когда обе партии проголосовали за свержение действующего правительства Кариньша.
"Мы с удовольствием пойдем и будем участвовать в этом процессе. Мы надеемся, что это действительно будут пятисторонние переговоры", - сказал председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс.
"На первый план вышел вопрос занятости, который, несомненно, является важным вопросом и для нашей партии - насколько инклюзивным или нет является наш рынок труда, как интегрировать больше молодежи, людей с особыми потребностями, матерей после отпуска по уходу за ребенком, как создать рабочие места, которые помогут нашим соотечественникам за рубежом вернуться в Латвию", - сказал политик.
"Конечно, мы подходим к вопросу о том, как мы можем, например, в наших стартапах или высокотехнологичных компаниях обеспечить высококвалифицированную рабочую силу, которой нет в Латвии. Мы готовы к открытой дискуссии по всем этим вопросам - надеюсь, в максимально широком формате", - добавил Бришкенс.
Готовность принять приглашение Кариньша выразил и председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис. На вопрос, как объяснить, что один из нынешних партнеров "Нового Единства" не придет на переговоры, он заявил: "Я думаю, что это признак слабости, особенно когда политики отказываются участвовать в переговорах, возможно, с другими, которые, будучи поставлены в равные условия, могут продемонстрировать гораздо более решительные действия и гораздо более сильное видение.
Это то, чего, возможно, сейчас не хватает этим политикам. Я расцениваю это как признак слабости, если вы не можете уважительно сесть за стол со своими политическими соперниками.
Ни у кого из них нет 51 голоса, чтобы позволить себе вести себя так нагло и не участвовать в таких переговорах. Или если они считают эти вопросы неважными - ну, я так не думаю".
СЗК и "Прогрессивные" встретились с представителями "Нового Единства" под руководством Кариньша еще на прошлой неделе. После переговоров они сказали, что позиции партий по многим вопросам близки и возможности для сотрудничества хорошие.
С другой стороны, и "Объединенный список", и Национальное объединение вышли из консультаций, проведенных в библиотеке Кабинета Министров, с твердым мнением о том, что расширение коалиции не требуется. Вместо этого потребуются трехсторонние переговоры или даже совместный семинар продолжительностью несколько дней для всех депутатов коалиции и министров.
Тот факт, что премьер-министр решил проигнорировать это предложение и провести переговоры с пятью партиями, заметно возмутил Национальное объединение. Член правления Янис Домбрава сразу после вотума недоверия, вынесенного правительством, выразил недоумение программе De facto, почему Кариньш должен приглашать на встречу своих диверсантов.
"Это приглашение, я не знаю, может быть, вышла какая-то ошибка из кабинета премьер-министра, потому что во вчерашних [в среду] переговорах с премьер-министром речь шла о том, что три партии, формирующие правительство, могут встретиться… (..) СЗК и "Прогрессивные" сегодня попытались выразить недоверие Кришьянису Кариньшу, и было бы странно в такой ситуации садиться за один стол переговоров и пытаться изобразить с ними какой-то формат сотрудничества. Партии, формирующие правительство, должны обсудить вопросы, найти решение, а затем можно искать в различных, не знаю, советах фракций более широкую поддержку той или иной инициативы", - уверен Домбрава.
Председатель фракции "Объединенного списка" в Сейме Эдгар Таварс объясняя отказ идти на встречу, организованную премьером, напоминает о высказанном им на этой неделе призыве к партнерам по коалиции встретиться втроем: "Давайте по порядку - у нас трехсторонняя встреча. Если Кришьянис Кариньш не возьмет эту инициативу в свои руки, то я поговорю с коллегами из Национального объединения, приглашу их в парламент, и мы встретимся, обсудим, какие есть актуальные вопросы, помимо правительственной декларации. Если кому-то что-то не нравится, или кто-то хочет что-то изменить, или принципиально не хочет открыто говорить о содержании, ни на секунду, ни на день, ни на два дня, ни на неделю, что ж, это новая ситуация. У нас есть наше коалиционное соглашение, мы его придерживаемся. Если у кого-то есть какие-то другие мысли, ну, тогда открыто, честно скажите об этом!".
За час до пятисторонних переговоров, запланированных Кариньшем, Национальное объединение и "Объединенный список" все же были приглашены к премьер-министру - также для разговора о проблемах рынка труда. Но они не стали садиться за один стол с "Новым Единством", "Прогрессивными" и СЗК, назвав такой формат цирком.
Кариньш утверждает, что больше не будет вести параллельные переговоры в более узком кругу, потому что у всех пяти приглашенных им сторон есть возможность прийти и обсудить все вместе. "Политики должны участвовать в дискуссиях. На данный момент, признаюсь, мне трудно понять, как партнеры по коалиции могут не откликнуться на призыв премьер-министра поговорить о проблеме, которая может быть решена политически", - сказал премьер-министр после совместной беседы "Нового Единства" с двумя оппозиционными партиями.
В настоящее время в политических кругах набирает силу мнение о том, что перемены в правительстве ожидаются после завершения запланированного на середину июля в Вильнюсе саммита НАТО. По всей вероятности, до этого срока стороны не будут вести переговоры даже по пяти темам, объявленным премьер-министром.
Следует отметить, что к тому времени Эдгар Ринкевич займет пост президента республики, сменив Эгила Левитса, который заявил, что в случае падения правительства он не будет выдвигать премьер-министра, который пригласит СЗК в коалицию.
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