Нацобъединение и ОС бойкотировали переговоры инициированные Кариньшем

Председатель фракции "Объединенного списка" в Сейме Эдгар Таварс объясняя отказ идти на встречу, организованную премьером, напоминает о высказанном им на этой неделе призыве к партнерам по коалиции встретиться втроем: "Давайте по порядку - у нас трехсторонняя встреча. Если Кришьянис Кариньш не возьмет эту инициативу в свои руки, то я поговорю с коллегами из Национального объединения, приглашу их в парламент, и мы встретимся, обсудим, какие есть актуальные вопросы, помимо правительственной декларации. Если кому-то что-то не нравится, или кто-то хочет что-то изменить, или принципиально не хочет открыто говорить о содержании, ни на секунду, ни на день, ни на два дня, ни на неделю, что ж, это новая ситуация. У нас есть наше коалиционное соглашение, мы его придерживаемся. Если у кого-то есть какие-то другие мысли, ну, тогда открыто, честно скажите об этом!".

За час до пятисторонних переговоров, запланированных Кариньшем, Национальное объединение и "Объединенный список" все же были приглашены к премьер-министру - также для разговора о проблемах рынка труда. Но они не стали садиться за один стол с "Новым Единством", "Прогрессивными" и СЗК, назвав такой формат цирком.

Кариньш утверждает, что больше не будет вести параллельные переговоры в более узком кругу, потому что у всех пяти приглашенных им сторон есть возможность прийти и обсудить все вместе. "Политики должны участвовать в дискуссиях. На данный момент, признаюсь, мне трудно понять, как партнеры по коалиции могут не откликнуться на призыв премьер-министра поговорить о проблеме, которая может быть решена политически", - сказал премьер-министр после совместной беседы "Нового Единства" с двумя оппозиционными партиями.

В настоящее время в политических кругах набирает силу мнение о том, что перемены в правительстве ожидаются после завершения запланированного на середину июля в Вильнюсе саммита НАТО. По всей вероятности, до этого срока стороны не будут вести переговоры даже по пяти темам, объявленным премьер-министром.

Следует отметить, что к тому времени Эдгар Ринкевич займет пост президента республики, сменив Эгила Левитса, который заявил, что в случае падения правительства он не будет выдвигать премьер-министра, который пригласит СЗК в коалицию.