Из механика в правозащитники. История человека, который помог раскрыть крупнейшее дело о пытках в Азербайджане

В сентябре 2022 года по этому делу арестовали генерала Бекира Оруджева и еще четверых офицеров, в апреле над ними начался суд. Они обвиняются в организации пыток, им грозит до 11 лет лишения свободы. Как отмечают правозащитники, эта статья редко используется в Азербайджане: вместо нее обычно судят по дублирующей и более мягкой статье “истязания”. Именно за “истязания” и “злоупотребление властью” ранее осудили 16 военных, максимальный срок составил всего 10 лет.

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До 2018 года, когда арестовали его сына, Насир, по его словам, даже не умел пользоваться интернетом - только слышал о нем. Спустя пять лет он - замглавы Центра расследования пыток.

По словам правозащитника Расула Джафарова, Насир сыграл одну из ключевых ролей в расследовании “Тертерского дела”. “Во-первых, он собрал общую информацию о деле, так как до того были только интервью бывших военнослужащих, но что произошло, как эти дела связаны между собой - он разобрался в этих моментах, помог собрать доказательства, - говорит Джафаров. - Во-вторых, он поднял вопрос не только своего сына, а был одним из родителей, которые были за общую солидарность”.

Насир говорит, что не собирается возвращаться в родную деревню - до тех пор, пока “Тертерское дело” не будет раскрыто окончательно, пока все виновные не понесут наказание.