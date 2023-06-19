"Сейчас это популизм": Буров покинул фракцию Шлесерса

"Могу заявить, что с сегодняшнего дня я прекратил свою работу в качестве депутата Сейма во фракции и продолжу работу в качестве независимого депутата", - сказал Буров в интервью программе LTV Rīta panorāma.

Он заявил, что сообщил о своем решении лидеру ЛПМ Айнару Шлесерсу еще на прошлой неделе. Он принял такое решение потому, что ЛПМ слишком сближается с партией "Стабильности!", что, по его мнению, является деструктивным и неправильным.

"Для меня решение основано не на эмоциях, это не только мое мнение, но и мнение моих коллег. В октябре прошлого года мы решили баллотироваться вместе с Айнаром Шлесерсом на выборах в Сейм, потому что у него есть определенные успехи", - сказал он.

"Тот лозунг - "объединим латвийский народ" - показался мне неформальным, для меня он был приемлем. К сожалению, сейчас это популизм. Мы не можем быть популистами ни в одной муниципальной партии, мы прагматичны, хозяйственные, ближе всего к народу", - продолжил Буров.

Как сообщала LETA, на выборах в 14-й Сейм от ЛПМ в парламент были избраны Шлесерс, Олег Буров, Марцис Енцитис, Кристап Криштопанс, Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Ричард Шлесерс и Эдмунд Зивтиньш.