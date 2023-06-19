В каком возрасте белок наиболее важен?

С возрастом организму человека необходимо примерно на 50% больше белка, чем в молодости, потому что белок, или так называемый протеин, помогает сохранить мышечную массу, замедляет потерю костной массы, а достаточное его количество помогает сохранить иммунитет и ускорить выздоровление, говорят эксперты.
Исследования свидетельствуют, что дополнительное количество белка в рационе у пожилых людей позволяет уменьшить риск двигательных нарушений и продлить срок жизни. Чем старше мы становимся, тем важнее употреблять пищу с высоким содержанием питательных веществ - белков, ненасыщенных жиров, витаминов и минеральных веществ.
Ученые обратили внимание на то, что сокращение мышечной массы у некоторых людей может начаться уже с 40-летнего возраста. Это увеличивает, например, риск падений и переломов костей, что негативно влияет на качество жизни, поэтому взрослым важно вовремя обратить внимание на свой повседневный рацион.
"Высококачественный и необходимый организму человека белок содержится как в яйцах, так и в курином мясе, и в рыбе. Белок содержат и продукты растительного происхождения, например, соя и тофу. Одна из целей нашего проекта "Яйца - это сила!" - помочь людям понять значение различных видов белка, пищевую ценность яиц и научиться эффективнее планировать свой рацион питания", - говорит исполнительный директор Латвийской объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA) Анна Эрлиха.
Правда, не все виды белка одинаково полезны - самое важное, что нужно знать о протеине тем, кто в повседневной жизни отдает предпочтение протеину животного происхождения, так и тем, кто выбирает растительную пищу, можно прочитать по ссылке.
Белок также критически важен для детей и подростков
Протеины представляют собой сложные органические соединения, состоящие из различных аминокислот, и могут содержать до 20 различных аминокислот, связанных друг с другом в различных последовательностях. Белок является компонентом каждой клетки тела и помогает строить и восстанавливать мышцы, ткани, кожу, ногти и волосы. Белок также помогает вырабатывать гормоны, ферменты и поддерживать здоровую иммунную систему.
Председатель правления Латвийской ассоциации диетологов и нутрициологов, нутрициолог Гуна Биланде подчеркивает, что рекомендуемое количество белка для среднего человека, ведущего малоподвижный образ жизни, составляет 0,8 грамма на килограмм массы тела.
"Белок важен в любом возрасте, так как выполняет множество важных функций в организме человека. Например, человек весом 75 килограммов должен потреблять 60 граммов белка в день, что эквивалентно десяти яйцам, но делать это, конечно, не рекомендуется, так как это не соответствует принципам разнообразного питания", - говорит нутрициолог.
Она также добавляет, что белок является важным питательным веществом, которое содержит незаменимые аминокислоты, помогающие детям правильно расти и развиваться. Младенцам, детям и подросткам требуется больше белка, чем взрослым, а его количество зависит от возраста.
"Потребность в белке больше всего у подростков, занимающихся профессиональным спортом. Соответственно, чем активнее ребенок, тем больше белка ему требуется. Протеин критически важен для нормального роста и развития", - добавила Биланде.
Потребность в белке возрастает при беременности и кормлении грудью, а также в пожилом возрасте и в тех случаях, когда человек болеет. Потребность в белке у профессиональных спортсменов различна и зависит от вида спорта, возраста, пола, климата и других факторов.
"В Латвии основные показатели смертности не вселяют оптимизма, однако на них можно влиять внесением изменений прежде всего в образ жизни и ежедневный рацион питания. Хочется надеяться, что все больше и больше людей будут осознавать важнейшую роль здорового питания в профилактике заболеваний и сокращении хронических заболеваний", - говорит Биланде.
Какие функции выполняет белок?
Белок выполняет в организме несколько очень важных задач, основной из которых является так называемая структурная функция. Протеин является важным компонентом структуры тела, и около половины белка организма поступает непосредственно в структурные ткани, такие как мышцы и кожа.
Во-вторых, это транспортная функция. А именно, белок обеспечивает "транспорт" многих питательных веществ и молекул как в крови, так и в других жидкостях организма, таких как гемоглобин и липопротеины.
В-третьих, у протеина есть и гормональная функция: гормоны и пептиды - это белки или цепочки аминокислот, например, инсулин, полипептиды поджелудочной железы.
Биланде также упоминает ферменты или ферментативную функцию - все ферменты являются белками. Фермент - это вещество, вырабатываемое живым организмом, которое действует как катализатор, вызывающий важные для организма биохимические реакции.
Наконец, белок выполняет еще и иммунную функцию - все антитела представляют собой белковые молекулы. Антитела - это белки крови, которые вырабатываются в ответ на специфический антиген с целью его нейтрализации. Они выполняют уравновешивающую функцию - альбумин представляет собой белок, который действует как буфер для поддержания постоянного уровня рН крови. Это, в свою очередь, обеспечивает нормальное течение обмена веществ в организме, помогая ему бороться с болезнями.
Организм не способен накапливать белок сам по себе, поэтому важно принимать разумную суточную дозу белка. Она варьируется от человека к человеку, зависит от возраста, пола, веса и ежедневных физических нагрузок.
"Мы считаем, что нужно способствовать осведомленности общества о пользе различных продуктов. Вот почему Латвийская объединенная ассоциация птицеводства с весны прошлого года проводит просветительскую кампанию "Яйца - это сила!" в Латвии и Литве. Одна из целей кампании - повысить осведомленность в обществе о питательной ценности яиц и и рассказать о преимуществах яиц, производимых в Европейском союзе", - говорит Эрлиха.
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