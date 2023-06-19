В каком возрасте белок наиболее важен?

"В Латвии основные показатели смертности не вселяют оптимизма, однако на них можно влиять внесением изменений прежде всего в образ жизни и ежедневный рацион питания. Хочется надеяться, что все больше и больше людей будут осознавать важнейшую роль здорового питания в профилактике заболеваний и сокращении хронических заболеваний", - говорит Биланде.

Какие функции выполняет белок?

Белок выполняет в организме несколько очень важных задач, основной из которых является так называемая структурная функция. Протеин является важным компонентом структуры тела, и около половины белка организма поступает непосредственно в структурные ткани, такие как мышцы и кожа.

Во-вторых, это транспортная функция. А именно, белок обеспечивает "транспорт" многих питательных веществ и молекул как в крови, так и в других жидкостях организма, таких как гемоглобин и липопротеины.

В-третьих, у протеина есть и гормональная функция: гормоны и пептиды - это белки или цепочки аминокислот, например, инсулин, полипептиды поджелудочной железы.

Биланде также упоминает ферменты или ферментативную функцию - все ферменты являются белками. Фермент - это вещество, вырабатываемое живым организмом, которое действует как катализатор, вызывающий важные для организма биохимические реакции.

Наконец, белок выполняет еще и иммунную функцию - все антитела представляют собой белковые молекулы. Антитела - это белки крови, которые вырабатываются в ответ на специфический антиген с целью его нейтрализации. Они выполняют уравновешивающую функцию - альбумин представляет собой белок, который действует как буфер для поддержания постоянного уровня рН крови. Это, в свою очередь, обеспечивает нормальное течение обмена веществ в организме, помогая ему бороться с болезнями.

Организм не способен накапливать белок сам по себе, поэтому важно принимать разумную суточную дозу белка. Она варьируется от человека к человеку, зависит от возраста, пола, веса и ежедневных физических нагрузок.

"Мы считаем, что нужно способствовать осведомленности общества о пользе различных продуктов. Вот почему Латвийская объединенная ассоциация птицеводства с весны прошлого года проводит просветительскую кампанию "Яйца - это сила!" в Латвии и Литве. Одна из целей кампании - повысить осведомленность в обществе о питательной ценности яиц и и рассказать о преимуществах яиц, производимых в Европейском союзе", - говорит Эрлиха.