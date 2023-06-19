"Поймали момент": боец ВСУ об ударе HIMARS по роте солдат РФ под Луганском

"Наша плановая работа - облет территорий, выявление целей и в дальнейшем принятие решения по поражению - была выполнена, - рассказал Шаповал. - На самом деле это единичные случаи (когда армия РФ не прячет свою технику - прим. ред.). Они довольно кропотливо относятся к тому, чтобы спрятать технику, замаскировать технику.

Мы просто поймали момент, когда был заезд определенного скопления, заезд техники. Они просто не успели еще сделать это (закамуфлировать технику - прим. ред.). ... На этом промежутке времени и на дальности дрон-камикадзе туда не мог достать, а HIMARS достали".

"Если брать по грузовикам - стояло восемь грузовиков, которые перевозят личный состав, в среднем 20 человек на грузовик..., - продолжает военнослужащий ВСУ. - Ну примерно рота была там, не больше. Даже по количеству поражения мы не можем до конца знать, потому что на самом деле расстояние было большое. Мы не могли наблюдать более подробно. Когда уже на следующий день полетели посмотрели, там уже все было собрано".

Как сообщалось, 14 июня в Луганской области погибло большое количество военнослужащих РФ. Пока российские солдаты построились и ждали обращения командира, украинская армия обстреляла их из HIMARS.

Первые HIMARS прибыли в Украину в середине июня. С тех пор системы сыграли решающую роль в деоккупации северной части Харьковской области и правобережья Херсонской области.

Обстрел мостов дальнобойными ракетами препятствует снабжению армии РФ техникой, рекрутами и оружием из России.

HIMARS стреляет боеприпасами GMLRS на дальность от 70 до 80 километров. Системы GPS-навигации делают их чрезвычайно точными: отклонение от цели обычно не превышает 10 метров.