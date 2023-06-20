Не пропустите: летний коктейльный маршрут в Кулдиге

Фото: Пресс-фото

Кулдига является заметным туристическим, развлекательным и гастрономическим направлением Латвии за пределами Риги, с хорошим и разнообразным предложением - в городе и его окрестностях более 30 предприятий общественного питания, 95 мест размещения и живописные туристические места на каждом шагу.

"Индустрия туризма в Латвии перенасыщена в летний сезон - конкуренция огромная! Поэтому нам приходится думать о новых способах привлечения внимания туристов. Конечно, люди приезжают в Кулдигу в основном из-за ее очарования, живописных видов и прогулочных маршрутов, но помимо всего этого нам есть много что предложить.

Фото: Пресс-фото

Создание "коктейльного маршрута" - это не только вкусный опыт для туристов, но и отличный способ привлечь внимание посетителей и жителей региона к жемчужинам Кулдиги. В "Летнем коктейльном маршруте" мы экспериментировали и объединили искусство миксологии с уникальным очарованием Кулдиги, предлагая незабываемое, освежающее летнее путешествие прямо здесь, в Латвии!" - говорит Яна Бергмане, руководитель Центра развития туризма Кулдигского самоуправления.

Фото: Пресс-фото

Список коктейлей, цен и мест, где можно их попробовать, ищите ЗДЕСЬ.

В свою очередь, организаторы предлагают свою карту "коктейльного путешествия" по Кулдиге, которая поможет вам составить свой маршрут.

И еще одна "игра" от организаторов: в каждом из 16 мест проведения "Летнего коктейльного маршрута" вы можете получить карточку, на которой можно собрать 7 различных марок и получить сувенир на память о лете - персонализированную соломинку для коктейля. Сувениры можно забрать в любом пункте из маршрута по предъявлении карты. Более подробная информация о правилах акции - здесь.