Не пропустите: летний коктейльный маршрут в Кулдиге

Рестораны, кафе и бары Кулдигского края в сотрудничестве с Центром развития туризма создали новый путеводитель "Летний коктейльный маршрут". С 19 июня по 31 августа в 16 местах общепита в Кулдиге и ее окрестностях можно будет попробовать "визитную карточку" Кулдиги - местный коктейль. Летние коктейльные предложения будут доступны по дружественной цене - начиная с 4 евро как для детей, так и для взрослых.
Кулдига является заметным туристическим, развлекательным и гастрономическим направлением Латвии за пределами Риги, с хорошим и разнообразным предложением - в городе и его окрестностях более 30 предприятий общественного питания, 95 мест размещения и живописные туристические места на каждом шагу.
"Индустрия туризма в Латвии перенасыщена в летний сезон - конкуренция огромная! Поэтому нам приходится думать о новых способах привлечения внимания туристов. Конечно, люди приезжают в Кулдигу в основном из-за ее очарования, живописных видов и прогулочных маршрутов, но помимо всего этого нам есть много что предложить.
Создание "коктейльного маршрута" - это не только вкусный опыт для туристов, но и отличный способ привлечь внимание посетителей и жителей региона к жемчужинам Кулдиги. В "Летнем коктейльном маршруте" мы экспериментировали и объединили искусство миксологии с уникальным очарованием Кулдиги, предлагая незабываемое, освежающее летнее путешествие прямо здесь, в Латвии!" - говорит Яна Бергмане, руководитель Центра развития туризма Кулдигского самоуправления.
Список коктейлей, цен и мест, где можно их попробовать, ищите ЗДЕСЬ.
В свою очередь, организаторы предлагают свою карту "коктейльного путешествия" по Кулдиге, которая поможет вам составить свой маршрут.
И еще одна "игра" от организаторов: в каждом из 16 мест проведения "Летнего коктейльного маршрута" вы можете получить карточку, на которой можно собрать 7 различных марок и получить сувенир на память о лете - персонализированную соломинку для коктейля. Сувениры можно забрать в любом пункте из маршрута по предъявлении карты. Более подробная информация о правилах акции - здесь.
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