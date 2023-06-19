Видео ⟩ Под Лимбажи пьяный водитель на краденом авто стал виновником ДТП

16 июня этого года около 18:00 благодаря предоставленной населением информации Государственная полиция задержала водителя Mitsubishi, который в Лимбажском крае на автомобильной дороге Дучи - Лимбажи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи за рулем краденой машины, выехал на другую полосу движения и вызвал столкновение с автомашиной BMW.

В ДТП пострадал водитель автомобиля BMW, который был доставлен в лечебное учреждение. У водителя Mitsubishi в выдыхаемом воздухе было обнаружено 3,04 промилле алкоголя.

В связи с ДТП Государственная полиция начала процесс административного нарушения за езду в состоянии алкогольного опьянения, а также начат уголовный процесс по факту кражи автомобиля.