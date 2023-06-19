Брасовский мост признан безопасным для трамвайного сообщения

В понедельник был проведен технический рейс с целью убедиться, что полностью построенная часть Брасовского моста готова к возобновлению регулярного трамвайного движения.

Департамент сообщения Рижской думы принял акт об организации и возобновлении трамвайного движения, которым эстакада, построенная со стороны улицы Дунтес, была признана годной для запуска реверсивного движения.

Мосту обеспечена указанная в проекте грузоподъемность, и движение по эстакаде всех моделей трамваев, эксплуатируемых в настоящее время в Риге, безопасно.

Самоуправление старалось восстановить движение 11-го трамвая к моменту прибытия в Ригу участников Праздника песни, поскольку этот маршрут ведет к одной из центральных площадок фестиваля - в Межапарк, куда должны будут добраться и исполнители, и публика.

"С учетом того, что этим летом в Риге очень интенсивно идет ремонт дорог, мы в самоуправлении делаем все, чтобы для перемещения по городу в дни праздника как рижане, так и гости города в первую очередь выбирали общественный транспорт", - сказал заместитель председателя Рижской думы по транспортной инфраструктуре и вопросам развития Вилнис Кирсис.

На время Праздника песни вводится специальный проездной билет Rīgas satiksme за 10 евро, который позволит пользоваться городским общественным транспортом неограниченное количество раз по любому маршруту в течение всего времени проведения Праздника песни и танца.