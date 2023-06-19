Видео ⟩ В Андрейосте трагически утонул молодой парень. Как можно было это предотвратить?

Несмотря на то, что Александр и его друг были под воздействием опьяняющих веществ, несчастный случай, возможно, мог быть предотвращен, если бы на пристани Андрейосты были закреплены, например, лестницы.

Екатерина хочет быть последней матерью, которая переживает смерть своего ребенка в столь трагических и легко предотвратимых обстоятельствах.

Несмотря на то, что представители яхтенной пристани Андрейосты аргументируют, что пристань является частной территорией, куда посторонним вход запрещен. При этом на находящейся рядом территории находятся несколько ночлежек, и случайное или сознательное попадание их посетителей и других людей в воду часто наблюдается.

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