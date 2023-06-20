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Видео ⟩ Российская армия попыталась применить танк-камикадзе в Украине

rus.tvnet.lv
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Взрыв танка
Взрыв танка Фото: Ekrānuzņēmums no video

Российские войска пытались применить в Украине танк-камикадзе, но затея с треском провалилась, сообщает "Медуза".

Российские военные утверждали, что оснастили трофейный танк шестью тоннами взрывчатки и отправили его на позиции ВСУ в районе Марьинки.

Однако, судя по видео, появившемуся в Telegram-каналах, это был устаревший танк Т-55, который, возможно, был снят со склада хранения в России.

Танк подорвался на мине, не дойдя до позиций ВСУ около 60 метров.

Когда украинские военные решили добить танк из гранатомета, это привело к детонации взрывчатки. 

Видео: Российская армия применяет танк-камикадзе

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