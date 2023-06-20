Видео ⟩ Российская армия попыталась применить танк-камикадзе в Украине

Российские военные утверждали, что оснастили трофейный танк шестью тоннами взрывчатки и отправили его на позиции ВСУ в районе Марьинки.

Однако, судя по видео, появившемуся в Telegram-каналах, это был устаревший танк Т-55, который, возможно, был снят со склада хранения в России.

Танк подорвался на мине, не дойдя до позиций ВСУ около 60 метров.

Когда украинские военные решили добить танк из гранатомета, это привело к детонации взрывчатки.

Видео: Российская армия применяет танк-камикадзе