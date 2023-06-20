Видео ⟩ Российская армия попыталась применить танк-камикадзе в Украине

Российские войска пытались применить в Украине танк-камикадзе, но затея с треском провалилась, сообщает "Медуза".
Российские военные утверждали, что оснастили трофейный танк шестью тоннами взрывчатки и отправили его на позиции ВСУ в районе Марьинки.
Однако, судя по видео, появившемуся в Telegram-каналах, это был устаревший танк Т-55, который, возможно, был снят со склада хранения в России.
Танк подорвался на мине, не дойдя до позиций ВСУ около 60 метров.
Когда украинские военные решили добить танк из гранатомета, это привело к детонации взрывчатки.
Видео: Российская армия применяет танк-камикадзе
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