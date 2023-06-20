В Pasažieru vilciens рассказали о расписании электричек на Лиго

23 июня поезда будет ходить по праздничному расписанию, а 22 июня - по пятничному, когда обычно назначается больше поездов и увеличивается количество вагонов для отправления из Риги в регионы, сообщили представители Pasažieru vilciens.
В соответствии с привычками жителей во время длинных выходных отменены некоторые рейсы дизельных поездов, такие как рейс из Риги в Лиепаю в пятницу, 23 июня, и из Лиепаи в Ригу в субботу, 24 июня. Рейс из Риги в Лиепаю запланирован на четверг, 22 июня, а из Лиепаи в Ригу - на пятницу, 23 июня.
AS Pasažieru vilciens было создано в 2001 году, когда были отделены внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš. Ранее Pasažieru vilciens было 100% дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года оно было преобразовано в государственное предприятие.
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