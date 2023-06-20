В Pasažieru vilciens рассказали о расписании электричек на Лиго

В соответствии с привычками жителей во время длинных выходных отменены некоторые рейсы дизельных поездов, такие как рейс из Риги в Лиепаю в пятницу, 23 июня, и из Лиепаи в Ригу в субботу, 24 июня. Рейс из Риги в Лиепаю запланирован на четверг, 22 июня, а из Лиепаи в Ригу - на пятницу, 23 июня.