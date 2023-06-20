Пять советов, как наслаждаться летом без пластмассы

Летние пикники с семьей, Лиго с друзьями и другие мероприятия на природе без одноразовой посуды могут стать отличным шагом к сокращению пластикового загрязнения и содействовать экологичному образу жизни, говорит руководитель департамента по управлению бытовыми отходами Лиене Румпане
Пластмасса приобрела популярность в 60-е годы прошлого века. Сегодня она используется настолько широко, что избежать ее практически невозможно. Ежегодно в мире производится более 400 миллионов тонн пластмассы, половина которой предназначена для одноразового использования, а почти 19 миллионов тонн попадают в озера, реки и моря.
"Одноразовая пластмасса приводит к огромному количеству отходов, поэтому важно искать устойчивые альтернативы, такие как использование многоразовой посуды и тканевых пакетов для покупок, покупка продуктов без лишней упаковки и правильная сортировка отходов, чтобы то, что может быть переработано, получило вторую жизнь", - говорит Румпане.
По оценкам Всемирного фонда дикой природы, летом количество пластиковых отходов увеличивается вплоть до 40%. После летних вечеринок и пикников обычно остается много отходов, ведь принято считать, что кормить большую компанию людей удобнее, используя взятые с собой готовые блюда, подаваемые в одноразовой посуде.
Жизнь без пластмассы или со значительно уменьшенным ее количеством возможна, однако требует подготовки и изменения привычек. Тем не менее, следуя приведенным ниже советам, можно значительно сократить количество пластмассовых и других отходов.
Наливайте напитки в устойчивую посуду
Прохладительные напитки - неотъемлемая часть пикника и любого летнего праздника, но они не обязательно должны быть в одноразовой пластиковой посуде. Например, воду можно наливать в многоразовые бутылки из нержавеющей стали, стекла или устойчивой пластмассы. Такие бутылки можно использовать несколько раз и в течение длительного
времени, они долговечны, за ними легко ухаживать. В воду можно добавить ломтики лимона или огурца.
"При покупке напитков, например, лимонада или воды в пластиковых бутылках важно, чтобы они не попали в окружающую среду - эти бутылки чаще всего можно сдать в тароматы или, если их нет, выбросить в контейнер для пластмассовых отходов. Кофе или чай можно взять с собой в термосе, а пить из многоразовых кружек", - рекомендует Румпане.
Не используйте одноразовую посуду
Ежегодно в мире выбрасывается 40 миллиардов пластиковых вилок, ложек и ножей. 1 июля 2021 года в Европейском союзе, в том числе в Латвии, вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластмассовых изделий, таких как пластиковые соломинки, посуда, столовые приборы и косметические ватные палочки.
Со следующего года Рижская дума планирует запретить одноразовую посуду на массовых мероприятиях, как это уже сделали наши северные соседи, эстонцы, с 2019 года. Будет разрешено предлагать многоразовую посуду в обмен на депозитную плату или идти на мероприятие со своей многоразовой посудой.
Если вы планируете пикник на природе, возьмите из дома настоящую посуду. Ощущения будут намного приятнее, посуду можно потом помыть и пользоваться ею еще много лет. Также стоит задуматься о приобретении корзины для пикника, которая прослужит долгие годы.
Домашняя еда - самая лучшая
Удивите друзей и семью собственноручно приготовленными здоровыми и свежими блюдами и закусками - салатами, овощными, фруктовыми и сырными платами. Тем самым вы не только сократите потребление пластиковой пленки и одноразовой посуды, но и будете точно знать, "что у мишки в животике".
Фрукты легко транспортировать целыми или вы можете предварительно нарезать их и положить в коробки для закусок или многоразовые контейнеры.
"Упаковывайте закуски для пикника в многоразовые контейнеры или бумагу, а не в пластиковые пакеты. Вощеная бумага без парафина разлагается значительно быстрее, чем пластиковые пакеты, на разложение которых может уйти почти 1000 лет", - советует Румпане.
Помните о многоразовых сумках для покупок, когда идете в магазин за продуктами. Если запланирована большая вечеринка, возможно, стоит купить картонный ящик как более экологичную альтернативу пакетам из супермаркета
Дружественный природе декор вместо дешевых пластиковых изделий
Тем, кто хочет устроить экологичную вечеринку, следует выбрать минималистский подход к декорированию, что также будет дешевле и устойчивее. Используйте многоразовые скатерти, отдавайте предпочтение живым цветам и растениям.
"Хотя воздушные шары являются неотъемлемой частью многих праздников, помните, что, попадая в природу, они разлагаются годами. Воздушные шары представляют угрозу для животных и птиц - их остатки находят во внутренних органах мертвых животных, птиц и рыб", - рассказала начальник департамента по управлению бытовыми отходами CleanR.
Для украшения можно использовать дары природы - живые цветы, сухие цветы и другие растения, такие как лаванда, тысячелистник, камыш, сизаль, шишки, сушеные дольки апельсина или лимона, которые потом можно сохранить и использовать снова. Все эти элементы декора, если они не будут использоваться повторно, можно компостировать или выбросить в контейнер для биоразлагаемых отходов, что также обеспечивает сортировку биоотходов.
Бесспорно, освещение является одним из самых важных элементов в создании настроения. Конечно, можно использовать экологичные свечи, но с точки зрения цены и долговечности эффективнее выбрать гирлянды из светодиодных лампочек. С одной стороны, светодиодные технологии потребляют относительно мало энергии, с другой стороны, их можно использовать снова и снова.
Руки могут быть чистыми и без влажных салфеток
Во время пикника или праздника на природе часто возникает необходимость очистить руки или лицо. Многие привыкли для этой цели покупать влажные салфетки, но они не экологичны. Эти салфетки содержат пластиковые смолы, такие как полиэстер или полипропилен, которые полностью не поддаются биологическому разложению. По сути, эти салфетки - пластик одноразового применения.
"Влажные салфетки попадают в канализацию, загрязняя землю, реки и океаны, или на свалки, где они могут "жить" до 100 лет. Поэтому простой альтернативой влажным салфеткам являются многоразовые салфетки, которые вы смачиваете водой и берете с собой после использования, чтобы постирать и использовать повторно", - говорит Румпане.
Пластмасса есть практически везде, в том числе в различных косметических продуктах, например, в солнцезащитных кремах и других средствах личной гигиены. Поэтому при выборе защиты от вредных ультрафиолетовых лучей обращайте внимание на то, чтобы крема были максимально натуральными и биоразлагаемыми, не оказывающими большого воздействия на окружающую среду. Отдавайте предпочтение брендам, не содержащим оксибензон и октиноксат.
"Каждый год в Латвии количество материалов, отправляемых на переработку, увеличивается, но темпы все еще недостаточны, поэтому мы должны стараться создавать как можно меньше отходов, особенно пластмассы, которая загрязняет природу, а когда попадает на свалки, остается там сто лет", - напоминает Лиене Румпане, глава департамента по управлению бытовыми отходами CleanR.
Сортируйте, если вы используете пластмассу!
Если вы все же не можете обойтись без пластмассы, то обязательно сортируйте ее, потому что тогда заводы по переработке смогут подарить ей вторую жизнь. Следует помнить, что в контейнеры для пластиковой, картонной и металлической упаковки следует выбрасывать чистую и сухую упаковку. То есть пакеты из-под йогурта, кефира или молока перед выбрасыванием необходимо промыть; сильно грязные или мокрые одноразовые тарелки, а также мокрый и влажный картон или влажные бумажные полотенца следует выбрасывать в бытовые отходы.
Если на мероприятии возникают пищевые или другие биоотходы, сортируйте их!
Важно покупать еды столько, сколько ее требуется - нам следует думать о том, сколько мы реально потребляем и сможем съесть. Если при готовке возникают пищевые отходы, например, кожура овощей и фруктов, или какой-либо из продуктов испортился, мы не выбрасываем их в контейнер для бытовых отходов, а используем возможности сортировки биоотходов. Для выездов на природу пригодится пакет для биокомпоста, в котором можно накапливать биоотходы и помещать их затем в специальный контейнер. Важно оставить после себя чистоту и порядок, где бы вы ни наслаждались летом и праздником.
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