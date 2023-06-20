Пять советов, как наслаждаться летом без пластмассы

Пластмасса есть практически везде, в том числе в различных косметических продуктах, например, в солнцезащитных кремах и других средствах личной гигиены. Поэтому при выборе защиты от вредных ультрафиолетовых лучей обращайте внимание на то, чтобы крема были максимально натуральными и биоразлагаемыми, не оказывающими большого воздействия на окружающую среду. Отдавайте предпочтение брендам, не содержащим оксибензон и октиноксат.

"Каждый год в Латвии количество материалов, отправляемых на переработку, увеличивается, но темпы все еще недостаточны, поэтому мы должны стараться создавать как можно меньше отходов, особенно пластмассы, которая загрязняет природу, а когда попадает на свалки, остается там сто лет", - напоминает Лиене Румпане, глава департамента по управлению бытовыми отходами CleanR.

Сортируйте, если вы используете пластмассу!

Если вы все же не можете обойтись без пластмассы, то обязательно сортируйте ее, потому что тогда заводы по переработке смогут подарить ей вторую жизнь. Следует помнить, что в контейнеры для пластиковой, картонной и металлической упаковки следует выбрасывать чистую и сухую упаковку. То есть пакеты из-под йогурта, кефира или молока перед выбрасыванием необходимо промыть; сильно грязные или мокрые одноразовые тарелки, а также мокрый и влажный картон или влажные бумажные полотенца следует выбрасывать в бытовые отходы.

Если на мероприятии возникают пищевые или другие биоотходы, сортируйте их!

Важно покупать еды столько, сколько ее требуется - нам следует думать о том, сколько мы реально потребляем и сможем съесть. Если при готовке возникают пищевые отходы, например, кожура овощей и фруктов, или какой-либо из продуктов испортился, мы не выбрасываем их в контейнер для бытовых отходов, а используем возможности сортировки биоотходов. Для выездов на природу пригодится пакет для биокомпоста, в котором можно накапливать биоотходы и помещать их затем в специальный контейнер. Важно оставить после себя чистоту и порядок, где бы вы ни наслаждались летом и праздником.