5 знаков Зодиака, которые долго не стареют - везет же кому-то!

Вечная молодость - это заслуга не только правильного образа жизни и ухода за собой, но и знака Зодиака. Среди двенадцати представителей зодиакального круга можно выделить пять, которые практически не стареют.

1. Овен

Овен - вечный ребенок. Представитель этого знака Зодиака молод душой, что и не дает ему стареть. Он не замечает свой возраст и чаще всего кажется намного моложе, чем на самом деле.

Покровитель-Марс охраняет его молодость, постоянно подпитывая источники жизненных сил. Благодаря этому Овну удается избегать явных признаков старения.

Можно сказать, что он просто игнорирует старость, откладывая встречу с ней "на потом".

2. Дева

Дева - знак молодости и красоты, поэтому не удивительно, что подопечные этого зодиакального созвездия с ранних лет обеспокоены своей внешностью и здоровьем. Создается впечатление, что Дева познала тайны Вселенной и нашла секрет долголетия.

Достигнув тридцатилетия, эти люди остаются в столь прекрасном возрасте на долгое время, поражая окружающих своим цветущим видом.