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5 знаков Зодиака, которые долго не стареют - везет же кому-то!

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Lia Koltyrina

Есть люди, которые, как вино, с годами становятся только лучше. И эта способность долго не стареть, а то и молодеть с возрастом во многом обусловлена принадлежностью к определенным знакам Зодиака.

Вечная молодость - это заслуга не только правильного образа жизни и ухода за собой, но и знака Зодиака. Среди двенадцати представителей зодиакального круга можно выделить пять, которые практически не стареют.

1. Овен

Овен - вечный ребенок. Представитель этого знака Зодиака молод душой, что и не дает ему стареть. Он не замечает свой возраст и чаще всего кажется намного моложе, чем на самом деле.

Покровитель-Марс охраняет его молодость, постоянно подпитывая источники жизненных сил. Благодаря этому Овну удается избегать явных признаков старения.

Можно сказать, что он просто игнорирует старость, откладывая встречу с ней "на потом".

2. Дева

Дева - знак молодости и красоты, поэтому не удивительно, что подопечные этого зодиакального созвездия с ранних лет обеспокоены своей внешностью и здоровьем. Создается впечатление, что Дева познала тайны Вселенной и нашла секрет долголетия.

Достигнув тридцатилетия, эти люди остаются в столь прекрасном возрасте на долгое время, поражая окружающих своим цветущим видом.

К счастью, Дева любит делиться приобретенным опытом, поэтому к ней можно обратиться за советом о том, как отсрочить старость и сохранить молодость.

3. Весы

Планета красоты Венера управляет Весами, заставляя представителей этого знака яростно сражаться с любыми признаками старения.

Внутренняя сила и поддержка Венеры позволяют Весам выстоять в схватке со временем и превратиться в "человека без возраста".

Имея врожденную предрасположенность к долгой молодости, а также привлекательную внешность и изящные черты лица, Весы хотят сохранить все это до конца жизни.

4. Козерог

Эксперты dailyhoro.ru отмечают, что у Козерогов особые отношения со временем, ведь ими управляет Сатурн - планета, которая отвечает за течение жизни. Бросив взгляд на Козерога, можно подумать, что он умеет поворачивать время вспять.

Представители этого знака Зодиака с годами не просто не стареют, а молодеют, причем и душой, и телом. Возраст прибавляет им очарования и привлекательности.

Черты характера становятся мягче, а с лица исчезает былая суровость.

5. Водолей

Второй сын Сатурна - Водолей, который тоже умеет управлять временем и замедлять его ход. В течение всей жизни он ищет путь к гармонии и с годами находит его, прибавляя себе молодости.

Это очень мечтательный, эксцентричный и счастливый знак, возраст которого практически невозможно угадать. А все потому, что Водолей не придает ему значения.

Он живет так, как ему подсказывает его вечно молодое сердце.

Если вашего знака Зодиака нет в этом списке, не расстраивайтесь. Используйте сильные стороны собственной внешности и помните, что в здоровом теле - здоровый дух.

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