В Крыму открыт памятник экипажу погибшего буксира. РФ не подтверждала потерю корабля

Сообщается, что на базе ВМФ России в Севастополе открыли памятник экипажу буксира.

Прошлым летом буксир "Василий Бех" был потоплен в результате украинского ракетного удара.

"Василий Бех" перевозил оружие, боеприпасы и солдат на Змеиный остров. На борту буксира находились 14 военных и 9 гражданских членов экипажа. Четверо военных и семеро гражданских погибли.

Об открытии памятника экипажу буксира рассказал Дмитрий Шкребц - отец одного из погибших матросов крейсера "Москва". По его словам, памятник открыли на территории воинской части. На церемонии открытия было запрещено снимать, а у посетителей забирали телефоны.

Россия официально так и не признала потерю буксира.