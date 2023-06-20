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В Крыму открыт памятник экипажу погибшего буксира. РФ не подтверждала потерю корабля

rus.tvnet.lv
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Российский флот. Иллюстративное фото
Российский флот. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Россия открыла памятник экипажу буксира "Василий Бех" в оккупированном Крыме, в Севастополе. Украинская армия уничтожила этот корабль в июне прошлого года, но Россия до сих пор официально не признала потерю этого корабля, сообщает "Агентство".

Сообщается, что на базе ВМФ России в Севастополе открыли памятник экипажу буксира.

Прошлым летом буксир "Василий Бех" был потоплен в результате украинского ракетного удара.

"Василий Бех" перевозил оружие, боеприпасы и солдат на Змеиный остров. На борту буксира находились 14 военных и 9 гражданских членов экипажа. Четверо военных и семеро гражданских погибли.

Об открытии памятника экипажу буксира рассказал Дмитрий Шкребц - отец одного из погибших матросов крейсера "Москва". По его словам, памятник открыли на территории воинской части. На церемонии открытия было запрещено снимать, а у посетителей забирали телефоны.

Россия официально так и не признала потерю буксира.

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