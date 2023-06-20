В Крыму открыт памятник экипажу погибшего буксира. РФ не подтверждала потерю корабля

Россия открыла памятник экипажу буксира "Василий Бех" в оккупированном Крыме, в Севастополе. Украинская армия уничтожила этот корабль в июне прошлого года, но Россия до сих пор официально не признала потерю этого корабля, сообщает "Агентство".
Сообщается, что на базе ВМФ России в Севастополе открыли памятник экипажу буксира.
Прошлым летом буксир "Василий Бех" был потоплен в результате украинского ракетного удара.
"Василий Бех" перевозил оружие, боеприпасы и солдат на Змеиный остров. На борту буксира находились 14 военных и 9 гражданских членов экипажа. Четверо военных и семеро гражданских погибли.
Об открытии памятника экипажу буксира рассказал Дмитрий Шкребц - отец одного из погибших матросов крейсера "Москва". По его словам, памятник открыли на территории воинской части. На церемонии открытия было запрещено снимать, а у посетителей забирали телефоны.
Россия официально так и не признала потерю буксира.
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