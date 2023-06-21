В Молдове пророссийскую партию "Шор" объявили вне закона

Директор компании по политическим исследованиям Intellect Group, политолог Ян Лисневский отмечает, что для народа в Молдове не изменится ровным счетом ничего. Страна уже десять лет находится в политическом кризисе, считает он. А если говорить о политической борьбе, то правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) выигрывает в краткосрочной перспективе - она может уничтожить бренд "Шор", ставший в Молдове феноменом.

Но в долгосрочной перспективе, предупреждает политолог, PAS рискует вырастить себе более серьезного оппозиционного соперника. После ослабления партии социалистов на оппозиционном фланге образовался вакуум, поясняет эксперт, и этот вакуум могут заполнить те же самые политики, только без Илана Шора. А само новое политическое формирование может стать уже проевропейским и будет жестко критиковать президента и правительство.

Уголовное преследование "Шор" - партии и человека

Первое уголовное дело в отношении партии "Шор" - о незаконном финансировании - было возбуждено в Молдове в июле 2022 года. Согласно материалам следствия, политформирование тогда только за первое полугодие потратило на свои нужды более 600 тысяч евро, а в официально поданных документах о расходах значилась сумма в шестьдесят раз меньшая.

Протесты сторонников "Шор" в Кишиневе на акции 16 июня 2023 года Фото: DW